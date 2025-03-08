ВСУ атаковали заводы в двух регионах России: подробности

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины осуществили атаку на предприятие по производству сыров и консервов «Консервсушпрод», которое находится в городе Стародуб Брянской области. Помимо этого, в Ленинградской области была предотвращена атака украинского дрона на Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ). О последствиях атак и пострадавших — в материале URA.RU.
Атака ВСУ на завод в Брянской области
БПЛА Вооруженных сил Украины осуществили атаку на завод «Консервсушпрод», расположенный в городе Стародуб Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что на территории региона работают силы ПВО. По его словам, для атаки на Стародуб ВСУ задействовали шесть реактивных дронов, вследствие чего на территории предприятия произошло возгорание.
Также в результате атаки одна женщина из Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения. Пострадавшая была оперативно госпитализирована. По информации, опубликованной telegram-каналом Mash, в результате атаки погиб один человек, однако эта информация пока не подтвердилась официально.
Атака на завод в Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что системы ПВО предотвратили атаку украинского дрона на Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ). По его словам, в результате инцидента не было зафиксировано жертв.
Из-за падения обломков получены повреждения внешней части одного из нефтяных резервуаров завода. На текущий момент на объекте проводятся восстановительные работы.
В каких аэропортах ввели план «Ковер»
Аэропорты Волгограда и Саратова временно прекратили прием и отправку самолетов, в связи с введением плана «Ковер», сообщила Росавиация в своем telegram-канале. Для обеспечения безопасности также были введены ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорту Туношна в Ярославле. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Владикавказа и Грозного.
На текущий момент, во всех упомянутых аэропортах ограничения сняты. В Ярославском аэропорту Туношна, а также в аэропортах Владикавказа и Грозного возобновлен прием и выпуск воздушных судов.
Сколько беспилотников атаковали РФ
За ночь 8 марта системы ПВО Российской Федерации сбили 31 дрон Вооруженных Сил Украины, сообщает Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что большинство уничтоженных беспилотников, а именно 26, приходится на Краснодарский край. В Брянской области было сбито три дрона, в Ленинградской и Ярославской областях — по одному.
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