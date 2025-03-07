Дроны ВСУ атаковали завод в Брянской области

Дроны ВСУ атаковали завод «Консервсушпрод» в городе Стародуб Брянской области. По данным telegram-каналов, один человек погиб.
«Один человек, предварительно, погиб при атаке дронов ВСУ на завод в городе Стародуб Брянской области. Украинцы атаковали завод „Консервсушпрод“», — пишет Mash.
Официальной информации пока нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в регионе работают силы ПВО.
«В настоящее время наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз.
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