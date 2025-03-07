07 марта 2025

Дроны ВСУ атаковали завод в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны ВСУ атаковали завод под Брянском
Дроны ВСУ атаковали завод под Брянском Фото:

Дроны ВСУ атаковали завод «Консервсушпрод» в городе Стародуб Брянской области. По данным telegram-каналов, один человек погиб. 

«Один человек, предварительно, погиб при атаке дронов ВСУ на завод в городе Стародуб Брянской области. Украинцы атаковали завод „Консервсушпрод“», — пишет Mash. 

Официальной информации пока нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в регионе работают силы ПВО.

«В настоящее время наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз.

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Дроны ВСУ атаковали завод «Консервсушпрод» в городе Стародуб Брянской области. По данным telegram-каналов, один человек погиб.  «Один человек, предварительно, погиб при атаке дронов ВСУ на завод в городе Стародуб Брянской области. Украинцы атаковали завод „Консервсушпрод“», — пишет Mash.  Официальной информации пока нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в регионе работают силы ПВО. «В настоящее время наши защитники отражают очередную попытку вражеской атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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