МО: ВСУ атаковали Россию десятками беспилотников

Над территорией Краснодарского края уничтожили 26 БПЛА ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией российских регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«За ночь ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник», — передает ведомство в официальном telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Краснодарского края было уничтожено 26 БПЛА, над Брянской областью — три, над Ленинградской и Ярославской — по одному.
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