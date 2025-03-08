Серохвостов стал лучшим в гонке преследования в Кубке по биатлону в Златоусте

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Определились победители финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Определились победители финала Кубка России по биатлону в Златоусте Фото:
новость из сюжета
Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

В финале Кубка России по биатлону в Златоусте Челябинской области первое место в гонке преследования занял Даниил Серохвостов. Он преодолел дистанцию в десять километров за 34 минуты 29,6 секунды.

«Лидером гонки преследования стал Серохвостов. Он пересек финишную черту через 34 минуты 29,6 секунды после старта. Второй — Карим Халили, уступивший победителю 25,2 секунды. Третье место у Кирилла Бажина с отставанием от лидера 44,2 секунды», — передает корреспондент URA.RU с места событий. 

Ранее в гонке преследования сразились женщины. Первое место у Виктории Сливко из Тюменской области, второе — у Ирины Казакевич из Свердловской области, третье — у Анастасии Халили из Московской области.

Как сообщало URA.RU, Виктория Сливко завоевала золотую медаль в спринтерской дисциплине на финале Кубка России по лыжным гонкам. Среди мужчин лучшим стал Даниил Серохвостов. Соревнования проходят 7-9 марта в городе Златоуст.

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В финале Кубка России по биатлону в Златоусте Челябинской области первое место в гонке преследования занял Даниил Серохвостов. Он преодолел дистанцию в десять километров за 34 минуты 29,6 секунды. «Лидером гонки преследования стал Серохвостов. Он пересек финишную черту через 34 минуты 29,6 секунды после старта. Второй — Карим Халили, уступивший победителю 25,2 секунды. Третье место у Кирилла Бажина с отставанием от лидера 44,2 секунды», — передает корреспондент URA.RU с места событий.  Ранее в гонке преследования сразились женщины. Первое место у Виктории Сливко из Тюменской области, второе — у Ирины Казакевич из Свердловской области, третье — у Анастасии Халили из Московской области. Как сообщало URA.RU, Виктория Сливко завоевала золотую медаль в спринтерской дисциплине на финале Кубка России по лыжным гонкам. Среди мужчин лучшим стал Даниил Серохвостов. Соревнования проходят 7-9 марта в городе Златоуст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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