Серохвостов стал лучшим в гонке преследования в Кубке по биатлону в Златоусте

В финале Кубка России по биатлону в Златоусте Челябинской области первое место в гонке преследования занял Даниил Серохвостов. Он преодолел дистанцию в десять километров за 34 минуты 29,6 секунды.
«Лидером гонки преследования стал Серохвостов. Он пересек финишную черту через 34 минуты 29,6 секунды после старта. Второй — Карим Халили, уступивший победителю 25,2 секунды. Третье место у Кирилла Бажина с отставанием от лидера 44,2 секунды», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее в гонке преследования сразились женщины. Первое место у Виктории Сливко из Тюменской области, второе — у Ирины Казакевич из Свердловской области, третье — у Анастасии Халили из Московской области.
Как сообщало URA.RU, Виктория Сливко завоевала золотую медаль в спринтерской дисциплине на финале Кубка России по лыжным гонкам. Среди мужчин лучшим стал Даниил Серохвостов. Соревнования проходят 7-9 марта в городе Златоуст.
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