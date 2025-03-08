08 марта 2025

Глава разведки ФРГ Каль: Россия готовится испытать единство НАТО

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Немецкая разведка раскрыла несуществующие планы российской армии
Немецкая разведка раскрыла несуществующие планы российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия якобы собирается проверить оборону НАТО, атаковав одного из членов альянса. С соответствующим заявлением выступил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. В Москве много раз называли подобную риторику ложью.

«Мы очень надеемся, что это неправда и что мы не окажемся в затруднительном положении, когда это будет проверено. Однако мы должны исходить из того, что Россия хочет испытать нас, проверить единство Запада», — высказывание Бруно Каля приводит агентство DPA.

Главный немецкий разведчик исходит из того, что спецоперация ВС РФ на Украине завершится в 2029-ом или 2030 году. После этого у Москвы появятся возможности использовать технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе, считает Каль.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно отвечал на заявления западных чиновников о возможной угрозе нападения на НАТО. Он называл такие высказывания полной «чушью» и «бредом собачьим».

Ранее Вашингтон уведомил союзников в альянсе о намерении прекратить планирование военных учений на территории Евросоюза, пишет RT. На этом фоне Италия предложила распространить статью о коллективной обороне НАТО на Украину, передает телеканал 360.

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Россия якобы собирается проверить оборону НАТО, атаковав одного из членов альянса. С соответствующим заявлением выступил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. В Москве много раз называли подобную риторику ложью. «Мы очень надеемся, что это неправда и что мы не окажемся в затруднительном положении, когда это будет проверено. Однако мы должны исходить из того, что Россия хочет испытать нас, проверить единство Запада», — высказывание Бруно Каля приводит агентство DPA. Главный немецкий разведчик исходит из того, что спецоперация ВС РФ на Украине завершится в 2029-ом или 2030 году. После этого у Москвы появятся возможности использовать технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе, считает Каль. Российский лидер Владимир Путин неоднократно отвечал на заявления западных чиновников о возможной угрозе нападения на НАТО. Он называл такие высказывания полной «чушью» и «бредом собачьим». Ранее Вашингтон уведомил союзников в альянсе о намерении прекратить планирование военных учений на территории Евросоюза, пишет RT. На этом фоне Италия предложила распространить статью о коллективной обороне НАТО на Украину, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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