ВС РФ захватили под Курском шведскую БМП с экипажем из мертвецов

09 марта 2025 в 04:14 Размер текста - 17 +

Военнослужащим ВС РФ досталась еще одна шведская БМП Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90 в приграничном районе Курской области. Брошенная боевая машина находится на территории уже несколько месяцев. Об этом сообщает telegram-канал «Оборонка». «Она находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — говорится в сообщении канала, которое передала «Российская газета». Как уточняло URA.RU ранее, Швеция без публичной огласки отправила Украине свыше 50 БМП CV90. Также Киеву было передано десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer. Впервые ВС РФ захватили шведскую БМП CV-90 в зоне спецоперации летом 2023 года. Позднее «уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и также лишилась одной из боевых машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90 в приграничном районе Курской области. Брошенная боевая машина находится на территории уже несколько месяцев. Об этом сообщает telegram-канал «Оборонка». «Она находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — говорится в сообщении канала, которое передала «Российская газета». Как уточняло URA.RU ранее, Швеция без публичной огласки отправила Украине свыше 50 БМП CV90. Также Киеву было передано десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer. Впервые ВС РФ захватили шведскую БМП CV-90 в зоне спецоперации летом 2023 года. Позднее «уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и также лишилась одной из боевых машин.