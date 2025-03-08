Жители ЯНАО построили 115 частных домов за месяц

Только за январь 2025 года в ЯНАО было построено 115 частных домов общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Это на 66,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Тюменьстате.
«Из общего числа — населением построено 115 индивидуальных жилых домов общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров. 66,6% к январю 2024 года», — написано на сайте ведомства. В то же время, в округе возведено лишь на один жилой дом больше — 116. Их общая площадь составляет 16,4 тысячи квадратных метров, что больше, чем в прошлом году на 32%.
Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с мэром Лабытнанги Мариной Тресковой. В городе благоустроят ряд территорий и построят новые сетей ЖКХ.
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