08 марта 2025
07 марта 2025

Жители ЯНАО построили 115 частных домов за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство частных домов в ЯНАО выросло на 66,6%
Строительство частных домов в ЯНАО выросло на 66,6% Фото:

Только за январь 2025 года в ЯНАО было построено 115 частных домов общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Это на 66,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Тюменьстате.

«Из общего числа — населением построено 115 индивидуальных жилых домов общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров. 66,6% к январю 2024 года», — написано на сайте ведомства. В то же время, в округе возведено лишь на один жилой дом больше — 116. Их общая площадь составляет 16,4 тысячи квадратных метров, что больше, чем в прошлом году на 32%.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с мэром Лабытнанги Мариной Тресковой. В городе благоустроят ряд территорий и построят новые сетей ЖКХ.

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Только за январь 2025 года в ЯНАО было построено 115 частных домов общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Это на 66,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Тюменьстате. «Из общего числа — населением построено 115 индивидуальных жилых домов общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров. 66,6% к январю 2024 года», — написано на сайте ведомства. В то же время, в округе возведено лишь на один жилой дом больше — 116. Их общая площадь составляет 16,4 тысячи квадратных метров, что больше, чем в прошлом году на 32%. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с мэром Лабытнанги Мариной Тресковой. В городе благоустроят ряд территорий и построят новые сетей ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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