Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вариант полного отказа от поддержки Украины, если президент Владимир Зеленский не согласится на его условия. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на собственные источники.
«Если Зеленский отвергнет план, который Трамп предлагает, он рискует подвергнуться еще одному драматическому изгнанию из Овального кабинета перед телекамерами. Полгода назад Вашингтон отреагировал на раскол, заблокировав доставку военной помощи и прекратив обмен разведданными с Киевом. Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — говорится в публикации.
По данным издания, Трамп намерен усилить давление на Владимира Зеленского после консультаций с европейскими лидерами. Главная задача — добиться подписания мирного соглашения без предварительного прекращения огня. При этом отмечается, что предыдущие разногласия между Вашингтоном и Киевом уже приводили к приостановке военной поддержки и обмена секретной информацией.
Ранее издание L'Antidiplomatico опубликовало резкий анализ, в котором европейских лидеров охарактеризовали не как борцов за мир, а как «злодеев» и «разжигателей войны». По мнению авторов публикации, они намеренно препятствуют реализации мирных предложений, выдвинутых на саммите в Аляске, поскольку действуют в интересах военно-промышленного комплекса, передает MK.RU.
Ожидается, что ряд лидеров европейских стран, а также Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен отправятся совместно с Владимиром Зеленским в Соединенные Штаты для проведения переговоров с Дональдом Трампом. Президент Украины уже вылетел в Вашингтон.
