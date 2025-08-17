Азаров: Трамп определит, на какие уступки пойдет Зеленский

На какие уступки пойдет глава Украины Владимир Зеленский, будет решать президент США Дональд Трамп, поскольку сам украинский лидер не заинтересован в мире. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Зеленский совершенно однозначно противник мира, поэтому все то, от чего он будет отказываться, определят уже американцы», — отметил Азаров в беседе с «Известиями». Бывший премьер-министр считает, что США и Россия больше других заинтересованы в мире как в Европе, так и на других континентах.
По его мнению, приглашение европейских лидеров на будущие переговоры Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом необходимо лишь для усиления давления на Вашингтон. Азаров считает, что для Трампа украинский президент не является значимой фигурой, что подтвердили их предыдущие контакты. Встреча Зеленского и Трампа, по оценке бывшего премьера, вряд ли приведет к компромиссу: изменить позицию Киева американский лидер сможет только при условии предоставления Зеленскому личных гарантий безопасности и сохранения финансовых активов.
Азаров также предположил, что после маловероятного успеха переговоров между Зеленским и Трампом вопрос о возможной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным может быть отложен. В этом случае, по его словам, США могут решить изменить руководство Украины на более прагматичное. При этом, как подчеркнул Азаров, даже новое правительство страны едва ли будет пророссийским из-за длительной пропаганды киевского режима, однако будет более заинтересовано в налаживании отношений с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Соединенные Штаты, в ходе которого его будет сопровождать делегация европейских политиков. Пока свое присутствие официально подтвердила лишь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, однако ожидается, что перечень участников расширится, сообщает 360.ru.
