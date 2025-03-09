«Умеет поддержать»: Азиза назвала причину возвращения Лолиты на телевидение

Певица Азиза, которая в нынешнем сезоне является лидером «Суперстара», поддержала артистку Лолиту Милявскую, которая вернулась на телевидение. В беседе с URA.RU Азиза назвала причину возвращения Лолиты в «Суперстар», которое не всем пришлось по душе. По ее словам, Милявская оценивает участников очень профессионально и объективно.
«Лолита, как член жюри, великолепная, — призналась Азиза. — Она в этот день была, впрочем, как всегда настоящая: оценивала участников объективно, давала очень четкие, профессиональные комментарии. Я считаю, что она должна все время сидеть там, в жюри. Лолита, Соседов, Кудрявцева (смеется)… А четвертый член жюри может меняться. Я надеюсь, что Лола будет теперь оценивать наши выступления во всех программах до конца проекта».
Азиза говорит, что Лолита всегда ей импонировала своими человеческими качествами. По словам исполнительницы хита «Милый мой, твоя улыбка», Милявская выделялась среди коллег.
«Мне Лолита всегда нравилась, — продолжает Азиза. — В первую очередь, тем, какой она человек: ее гротеск, позитивный настрой. Она умеет поддержать в трудную минуту, знает, что сказать. Даже не всегда лицеприятные вещи. Да, это не всем нравится. Но я тоже могу сказать человеку все, что о нем думаю, в лицо. Хотя в последнее время так это редко делаю. Учусь никому ничего не говорить. Не учить. Не переделывать. Не вставлять свои мозги и свой жизненный опыт», — заявила певица.
Напомним, что в последнее время Лолита столкнулась с серьезными проблемами при проведении концертов в российских городах. Из-за обращений общественников выступления «женщины без комплексов» регулярно отменяют. Сама Лолита, судя по всему, в ближайшее время сосредоточится на работе на телевидении. Милявская уже объявила, что станет ведущей нового сезона «Суперстара!», который стартует в мае. При этом о судьбе Наташи Королевой пока ничего не известно. Не исключено, что она вернется в кресло члена жюри.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.