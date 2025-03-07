Наташа Королева отказалась объявлять победителя «Суперстара»

Наташа Королева — о победителе «Суперстара»: мне сложно быть объективной
© Служба новостей «URA.RU»
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Наташа Королева отказалась называть фаворита нового сезона «Суперстара!»
Наташа Королева отказалась называть фаворита нового сезона «Суперстара!» Фото:

Певица Наташа Королева отказалась называть имя победителя шоу «Суперстар!». В беседе с корреспондентом URA.RU она объяснила это любовью ко всем участникам и нежеланием обижать их.

«Мне очень сложно быть в этом вопросе объективной, — заявила звезда. — Потому что я сейчас на стороне наших „суперстаров“ нахожусь. Я их всех люблю, я за них переживаю, поэтому никого выделять не хочу. Не могу никого обижать, поэтому имя своего фаворита нынешнего сезона называть не буду».

Певица, которая на протяжении нескольких сезонов была членом жюри «Суперстара!», в этом году стала ведущей. Звезда не скрывает: к новой для себя роли она привыкла.

«На „Суперстаре“ в роли ведущей мне комфортно, — говорит певица. — Изначально я, конечно, волновалась. Потому что привыкла находиться среди членов жюри и оценивать „суперстаров“. Мне там вместе с Лерой, Стасом и Сережей Соседовым было очень комфортно. Но к роли ведущей я за прошедшие несколько выпусков уже привыкла. Меня все поддерживают, включая Вадика Такменева».

Наташа признается: она ежедневно получает сотни восторженных отзывов. Сама певица говорит, что к съемкам «Суперстара» готовится основательно.

«Я сейчас живу в каком-то цейтноте: свободного времени практически нет, — продолжает певица. — Помимо съемок „Суперстара“, я провела „Девичник“ в Кремле. Для меня мартовские сольники в Кремле стали уже доброй, ежегодной традицией. Я не могу позволить разочаровать своих поклонников, поэтому на протяжении последних нескольких месяцев активно готовила разные сюрпризы. Конечно, было непросто совмещать подготовку к сольнику в Кремле, съемки и гастроли. В какой-то момент даже стала чувствовать, что силы меня стали покидать. Но, к счастью, моя семья и друзья меня во всем поддерживали, поэтому справилась. Мне было приятно, когда зрители после сольника в Кремле подходили и говорили: „Наташа, вы зарядили нас добром и позитивом на весь следующий год. Вы — лучший антидепрессант и наше солнце в этом мире!“.

Сейчас певица вновь вернулась в съемочный процесс. Наташа обещает: звезды «Суперстара» еще не раз удивят зрителей эффектными номерами.

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Певица Наташа Королева отказалась называть имя победителя шоу «Суперстар!». В беседе с корреспондентом URA.RU она объяснила это любовью ко всем участникам и нежеланием обижать их. «Мне очень сложно быть в этом вопросе объективной, — заявила звезда. — Потому что я сейчас на стороне наших „суперстаров“ нахожусь. Я их всех люблю, я за них переживаю, поэтому никого выделять не хочу. Не могу никого обижать, поэтому имя своего фаворита нынешнего сезона называть не буду». Певица, которая на протяжении нескольких сезонов была членом жюри «Суперстара!», в этом году стала ведущей. Звезда не скрывает: к новой для себя роли она привыкла. «На „Суперстаре“ в роли ведущей мне комфортно, — говорит певица. — Изначально я, конечно, волновалась. Потому что привыкла находиться среди членов жюри и оценивать „суперстаров“. Мне там вместе с Лерой, Стасом и Сережей Соседовым было очень комфортно. Но к роли ведущей я за прошедшие несколько выпусков уже привыкла. Меня все поддерживают, включая Вадика Такменева». Наташа признается: она ежедневно получает сотни восторженных отзывов. Сама певица говорит, что к съемкам «Суперстара» готовится основательно. «Я сейчас живу в каком-то цейтноте: свободного времени практически нет, — продолжает певица. — Помимо съемок „Суперстара“, я провела „Девичник“ в Кремле. Для меня мартовские сольники в Кремле стали уже доброй, ежегодной традицией. Я не могу позволить разочаровать своих поклонников, поэтому на протяжении последних нескольких месяцев активно готовила разные сюрпризы. Конечно, было непросто совмещать подготовку к сольнику в Кремле, съемки и гастроли. В какой-то момент даже стала чувствовать, что силы меня стали покидать. Но, к счастью, моя семья и друзья меня во всем поддерживали, поэтому справилась. Мне было приятно, когда зрители после сольника в Кремле подходили и говорили: „Наташа, вы зарядили нас добром и позитивом на весь следующий год. Вы — лучший антидепрессант и наше солнце в этом мире!“. Сейчас певица вновь вернулась в съемочный процесс. Наташа обещает: звезды «Суперстара» еще не раз удивят зрителей эффектными номерами.
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