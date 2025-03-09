«История, достойная кино»: что известно о военном медике, которую Путин попросил не возвращаться на СВО

Ветеран СВО, выполняющая на фронте роль военного медика, Айдысмаа Монгуш поделилась с российским президентом Владимиром Путиным историей о том, как она лично вынесла тело своего погибшего мужа с поля боя. Супруги служили вместе, но в разных подразделениях. Поэтому они не могли увидеться вживую на протяжении почти года, несмотря на тот факт, что их разделяло всего 40 километров.
Жена увидела своего мужа в последний раз, когда лично эвакуировала его тело. После этого Монгуш сказала, что не будет возвращаться на фронт, так как все силы положит на воспитание своих детей. Российский президент Владимир Путин лично поддержал ее в этом решении. Он также признался, что история девушки достойна экранизации. URA.RU рассказывает подробнее о трагической истории в отдельном материале.
С мужем встали на защиту Родины
В 2023 году пара добровольцев Омак и Айдысмаа Монгуш отправилась в зону СВО на Украине. Изначально на фронт отправился супруг. Он начал свою службу на луганском направлении, сначала как санитар-водитель, а затем механик-водитель на танке. В связи с нехваткой штурмовиков его перевели в штурмовую роту.
Айдысмаа, узнав о нехватке медиков и вдохновившись рассказами мужа, также решила присоединиться к нему. Она отправилась на фронт через три месяца после его отъезда. При этом первое время супруги ругались, так как муж изначально не принимал желание своей жены участвовать в СВО. Однако спустя несколько месяцев он смирился.
"Муж рассказывал о нехватке медиков. А мы же все военнообязанные. Я решила, что на гражданке справятся и без меня, и уехала на СВО. Так с мужем и встали на защиту Родины", — поделилась Айдысмаа в беседе с MK.RU. Она работала в эвакуационном взводе, где занималась обработкой и перевязкой раненых.
Так близко, но так далеко
Находясь в зоне СВО, пара поддерживала связь по видеосвязи, а также отправляла друг другу короткие сообщения, когда это было возможно. Несмотря на близость войсковых частей, в которых они служили, Омак и Айдысмаа так и не смогли встретиться лично из-за интенсивности боевых действий и различия в графиках отпусков. Супругов разделяло всего 40 километров.
Девушка призналась, что работала в непростых условиях. По ее словам, за сутки поступало по 150 человек, иногда и по 180 раненых солдат. Основная работа начиналась в темное время суток и до утра. Потом раненых военных эвакуировали на КамАЗе уже в стационарные госпитали.
Увидеться вживую уже было не суждено
Лично вынесла тело мужа
Спустя примерно год сослуживцы сообщили жене погибшего Омака о его смерти, произошедшей 22 сентября 2024 года в зоне СВО. Омак погиб в результате мощного обстрела, и изначально получить его тело было невозможно из-за интенсивного огня противника, рассказала вдова Айдысмаа. Тогда она приняла решение лично поехать к месту обстрела для эвакуации.
"Эвакуировали его из Песчаного до Кременной. А из Кременной уже я сопровождала мужа. Ехали до Старобельска, а потом уже до Ростова-на-Дону. Я не была одна. Мне помогали и сослуживцы мужа, и мои командиры", — рассказала девушка. Погибшего похоронили в его родном городе Кызыле на Аллее славы.
Перед гибелью держал талисман — игрушечную машинку сына
Омак перед отправкой в зону СВО взял с собой в качестве амулета игрушечную машинку своего младшего сына. После его гибели эта машинка была возвращена обратно в семью и теперь занимает особое место в их доме. Айдысмаа рассказала, что машинка хранится на видном месте рядом с другими памятными вещами.
"Я привезла ее домой. Она стоит у нас в доме на полочке вместе с фуражкой мужа, нашим флагом и фотографией Омака", — поделилась Айдысмаа. Эти предметы для семьи стали символами памяти о любимом человеке.
Семья Омака продолжает хранить память о нем. Их старший сын собирается идти по стопам отца и планирует учиться в президентском кадетском училище. Дочь мечтает стать врачом, а младший сын, даривший отцу перед отъездом игрушечную машинку, еще только предстоит выбрать свою дорогу в жизни.
Путин лично попросил вдову не возвращаться на фронт
Президент России Владимир Путин, встречаясь с участниками специальной военной операции (СВО) и их семьями, лично попросил Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт. Об этом он сказал после того, как выслушал историю девушки.
«Ты туда [на фронт] не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать», — попросил женщину Путин. Президент также сказал, что такие истории достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах. «В художественных фильмах, в произведениях искусства для того, чтобы это оставалось надолго», — подчеркнул Владимир Путин.
Как рассказала до этого сама Айдысмаа Монгуш, она не планирует в ближайшее время возвращаться на фронт и хочет сосредоточиться на воспитании детей. «Сейчас я нужна детям», — сказала она в беседе с журналистами.
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