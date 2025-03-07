Участница СВО, вынесшая тело мужа с поля боя, отказалась возвращаться на фронт

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Эвакуировавшая из зоны СВО тело мужа медик намерена заняться воспитанием детей
Эвакуировавшая из зоны СВО тело мужа медик намерена заняться воспитанием детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ветеран специальной военной операции и военный медик Айдысмаа Монгуш, которая сама эвакуировала тело своего погибшего мужа, штурмовика, сообщила, что в ближайшее время не собирается возвращаться на линию фронта. Она заявила, что ее приоритетом на данный момент является воспитание детей.

«Пока, наверное, нет. Сейчас я нужна детям», — сказала Монгуш в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможном возвращении в зону СВО. Не исключено, что в будущем Айдысмаа Монгуш может вернуться к выполнению боевых задач. Сама она признает возможность своего возвращения, хотя и не уточняет конкретные сроки или условия.

Ранее стало известно о героическом поступке Айдысмаа Монгуш. Она сама эвакуировала тело своего погибшего мужа с поля боя. Супруги служили в разных подразделениях и не виделись более года, несмотря на то, что находились на расстоянии не более 40 километров друг от друга.

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Ветеран специальной военной операции и военный медик Айдысмаа Монгуш, которая сама эвакуировала тело своего погибшего мужа, штурмовика, сообщила, что в ближайшее время не собирается возвращаться на линию фронта. Она заявила, что ее приоритетом на данный момент является воспитание детей. «Пока, наверное, нет. Сейчас я нужна детям», — сказала Монгуш в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможном возвращении в зону СВО. Не исключено, что в будущем Айдысмаа Монгуш может вернуться к выполнению боевых задач. Сама она признает возможность своего возвращения, хотя и не уточняет конкретные сроки или условия. Ранее стало известно о героическом поступке Айдысмаа Монгуш. Она сама эвакуировала тело своего погибшего мужа с поля боя. Супруги служили в разных подразделениях и не виделись более года, несмотря на то, что находились на расстоянии не более 40 километров друг от друга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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