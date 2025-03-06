06 марта 2025

Участница СВО рассказала Путину, как одна вынесла с поля боя тело мужа

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Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества»
Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ветеран спецоперации ВС РФ, медик Айдысмаа Монгуш самостоятельно эвакуировала с поля боя тело погибшего мужа-штурмовика. Жена последовала за своим супругом на фронт, но служащие в разных подразделениях — не могли встретиться больше года, хотя их разделяло не более 40 километров.

«Мне как сопровождающей эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись и так мы вернулись оба домой», — поведала президенту свою военный медик.

Как только микрофон затих, из зала раздался другой голос: «Владимир Владимирович, извините, она не договорила, что сама вытаскивала, в одиночку своего мужа». Женщина подчеркнула, что на встрече решили единогласно — Монгуш достойна государственной награды. Путин эту инициативу поддержал.

URA.RU уже рассказывало, что глава государства не смог сдержать эмоции, услышав рассказ матери военнослужащего, погибшего в зоне СВО. На встрече он одобрил создание современной одежды для ветеранов с ампутациями, пишет «Царьград».

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Ветеран спецоперации ВС РФ, медик Айдысмаа Монгуш самостоятельно эвакуировала с поля боя тело погибшего мужа-штурмовика. Жена последовала за своим супругом на фронт, но служащие в разных подразделениях — не могли встретиться больше года, хотя их разделяло не более 40 километров. «Мне как сопровождающей эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись и так мы вернулись оба домой», — поведала президенту свою военный медик. Как только микрофон затих, из зала раздался другой голос: «Владимир Владимирович, извините, она не договорила, что сама вытаскивала, в одиночку своего мужа». Женщина подчеркнула, что на встрече решили единогласно — Монгуш достойна государственной награды. Путин эту инициативу поддержал. URA.RU уже рассказывало, что глава государства не смог сдержать эмоции, услышав рассказ матери военнослужащего, погибшего в зоне СВО. На встрече он одобрил создание современной одежды для ветеранов с ампутациями, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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