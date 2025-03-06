Участница СВО рассказала Путину, как одна вынесла с поля боя тело мужа

Ветеран спецоперации ВС РФ, медик Айдысмаа Монгуш самостоятельно эвакуировала с поля боя тело погибшего мужа-штурмовика. Жена последовала за своим супругом на фронт, но служащие в разных подразделениях — не могли встретиться больше года, хотя их разделяло не более 40 километров.
«Мне как сопровождающей эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись и так мы вернулись оба домой», — поведала президенту свою военный медик.
Как только микрофон затих, из зала раздался другой голос: «Владимир Владимирович, извините, она не договорила, что сама вытаскивала, в одиночку своего мужа». Женщина подчеркнула, что на встрече решили единогласно — Монгуш достойна государственной награды. Путин эту инициативу поддержал.
URA.RU уже рассказывало, что глава государства не смог сдержать эмоции, услышав рассказ матери военнослужащего, погибшего в зоне СВО. На встрече он одобрил создание современной одежды для ветеранов с ампутациями, пишет «Царьград».
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