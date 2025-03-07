Участница СВО самостоятельно выносила с поля боя тело мужа: главное о спецоперации на 7 марта

Медик и ветеран спецоперации ВС РФ Айдысмаа Монгуш самостоятельно вынесла тело своего погибшего мужа-штурмовика с поля боя. Об этом она рассказала российскому лидеру Владимиру Путину. Супруги служили на фронте в различных подразделениях, из-за чего не виделись более года, хотя расстояние между их местами службы составляло не более 40 километров. Другие главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Участница СВО вынесла с поля боя тело погибшего мужа
Медик СВО Айдысмаа Монгуш проявила героизм, самостоятельно эвакуировав тело своего погибшего супруга-штурмовика с поля боя. Пара служила в различных подразделениях и не виделась более года, несмотря на то, что их разделяло всего 40 километров. Об этом Монгуш рассказала президенту РФ Владимиру Путину.
После ее слов, когда микрофон уже замолчал, из зала послышался другой голос: «Владимир Владимирович, извините, она не договорила, что сама вытаскивала, в одиночку своего мужа». На этой встрече было единогласно принято решение о том, что Монгуш заслуживает государственной награды, инициативу которую поддержал Путин.
СВО продолжится, пока Украина запрещает переговоры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ придерживается использования политико-дипломатических методов для достижения своих стратегических интересов. Однако в свете текущих обстоятельств, когда Украина наложила запрет на ведение переговоров, Россия будет продолжать осуществление специальной военной операции.
Турция поддерживает скорейшее прекращение огня на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку незамедлительному прекращению боевых действий на Украине. Он также подчеркнул, что его страна готова оказать любую необходимую помощь для разрешения конфликта на Украине и предложил свое посредничество для начала переговоров между сторонами.
ВС РФ ударили по объектам ВПК Украины
Минобороны России сообщило о проведении ночной операции с использованием высокоточного оружия против объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины. Целью этих действий было нарушение функционирования военно-промышленного комплекса страны. Атаки были направлены на объекты, включая военные аэродромы, склады боеприпасов, производственные помещения, склады для хранения и управляющие центры для беспилотников, а также на базы катеров и места временного размещения украинских военных подразделений, националистических группировок и иностранных наемников. Основной задачей ударов было снижение боевой готовности ВСУ.
«Искандеры» ВС РФ наводят ужас на ВСУ
В результате действий президента США Дональда Трампа, который приостановил отправку военной помощи Украине, ВСУ столкнулись с серьезными трудностями, особенно в сфере противовоздушной обороны. По данным The National Interest, украинская ПВО оказалась неспособной эффективно противостоять атакам российских ракет «Искандер-М».
Как отмечает издание, из-за отсутствия американской поддержки украинская ПВО ослаблена, и это может привести к участившимся атакам на объекты, подобные тем, что произошли на Новомосковском военном полигоне. Особенно это касается систем HIMARS, эффективность которых снижается без доступа к американским разведданным в условиях российских ракетных атак.
ВСУ впервые применили французские истребители Mirage
ВСУ впервые задействовали французские истребители Mirage-2000 для отражения атак со стороны России. Об этом сообщили официальные представители ВСУ. Mirage-2000 были доставлены на Украину месяц назад и впервые приняли активное участие в боевых действиях, отметили в украинском ведомстве.
Армия РФ наступает на ВСУ в Сумской и Курской областях
Военные действия в Курской и Сумской областях усиливаются, поскольку российские войска продолжают наступление, стремясь перерезать логистические пути ВСУ. В районе населенных пунктов Журавка и Новенькое отмечены успешные действия РФ, которые проникают вглубь территории, занимая позиции и продвигаясь к соседней Сумской области. ВСУ прилагают усилия для сдерживания этого продвижения.
Наиболее тяжелая ситуация для украинской армии складывается в районе Новенького, где российские войска концентрируют свои силы и направляются к Басовке. Прорыв в этом направлении откроет путь к контрольно-пропускному пункту «Суджа» и позволит РФ физически перекрыть важные логистические маршруты из Юнаковки.
Также активизировались действия российских войск на правом фланге Курской группировки ВСУ в районе села Куриловка. Целью российской стороны является получение контроля над дополнительными логистическими путями ВСУ, что усилит как огневое, так и физическое доминирование.
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