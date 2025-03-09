Футбольный клуб «Курган» подписал договоры с тремя новыми игроками. Состав пополнили вратарь, защитник и атакующий полузащитник. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Начинаем неделю с отличных новостей! С клубом подписали договоры три новых игрока», — сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте». Все футболисты являются воспитанниками ДЮСШ №3.
На вратарскую позицию подписали 17-летнего Артама Курбатова. Футболист является победителем первенства «Урал и Западная Сибирь». Несколько сезонов играл в дубле «Тобола» и «Кургана». Защиту усилили игроком 27-летним Рафиком Гусейновым. Он играл несколько сезонов в дубле «Тобола», а после уходил в мини-футбол.
На позицию атакующего полузащитника был подписан 18-летний Илья Булыгин. Ранее игрок выступал за команды «Тюмень-2007», «Тюмень-Д» и курганский «Тобол». Булыгин является серебряным призером ЮФЛ-1 и бронзовым призером ЮФЛ-2.
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