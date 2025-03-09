09 марта 2025

Футбольный клуб Кургана пополнился тремя игроками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФК «Курган» пополнился тремя игроками
ФК «Курган» пополнился тремя игроками Фото:

Футбольный клуб «Курган» подписал договоры с тремя новыми игроками. Состав пополнили вратарь, защитник и атакующий полузащитник. Об этом сообщает пресс-служба команды. 

«Начинаем неделю с отличных новостей! С клубом подписали договоры три новых игрока», — сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте». Все футболисты являются воспитанниками ДЮСШ №3.

На вратарскую позицию подписали 17-летнего Артама Курбатова. Футболист является победителем первенства «Урал и Западная Сибирь». Несколько сезонов играл в дубле «Тобола» и «Кургана». Защиту усилили игроком 27-летним Рафиком Гусейновым. Он играл несколько сезонов в дубле «Тобола», а после уходил в мини-футбол. 

На позицию атакующего полузащитника был подписан 18-летний Илья Булыгин. Ранее игрок выступал за команды «Тюмень-2007», «Тюмень-Д» и курганский «Тобол». Булыгин является серебряным призером ЮФЛ-1 и бронзовым призером ЮФЛ-2. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный клуб «Курган» подписал договоры с тремя новыми игроками. Состав пополнили вратарь, защитник и атакующий полузащитник. Об этом сообщает пресс-служба команды.  «Начинаем неделю с отличных новостей! С клубом подписали договоры три новых игрока», — сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте». Все футболисты являются воспитанниками ДЮСШ №3. На вратарскую позицию подписали 17-летнего Артама Курбатова. Футболист является победителем первенства «Урал и Западная Сибирь». Несколько сезонов играл в дубле «Тобола» и «Кургана». Защиту усилили игроком 27-летним Рафиком Гусейновым. Он играл несколько сезонов в дубле «Тобола», а после уходил в мини-футбол.  На позицию атакующего полузащитника был подписан 18-летний Илья Булыгин. Ранее игрок выступал за команды «Тюмень-2007», «Тюмень-Д» и курганский «Тобол». Булыгин является серебряным призером ЮФЛ-1 и бронзовым призером ЮФЛ-2. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...