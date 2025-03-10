Путин передал привет легендарному пермскому конструктору авиадвигателей

Путин попросил пермского губернатора передать привет конструктору авиадвигателей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Иноземцев в 2023 году встречался с Путиным
Александр Иноземцев в 2023 году встречался с Путиным Фото:

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Пермского края Дмитрий Махонина передать привет конструктору пермских двигателей ПД-14 и ПД-35 Александру Иноземцеву. Встреча главы государства с Махониным состоялась в понедельник, 10 марта, ее транслировал телеканал «Россия 24». В ходе своего доклада Путину глава Прикамья рассказал, что Иноземцев взял шефство над пермским авиатехникумом имени Швецова.

«Привет ему [Иноземцеву] передавайте», — попросил Путин Махонина, на что глава региона ответил «обязательно». Президент России и Александр Иноземцев встречались в октябре 2023 во время визита Путина в Пермь. Тогда генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» доложил главе государства о процессе производства ПД-14 и ПД-35.

ПД-14 установлены на отечественные среднемагистральные самолеты МС-21, которые вскоре должны пойти в серийное производство. Широкофюзеляжный самолет с двигателями ПД-35, как ожидается, будет разработан до 2030 года. Иноземцев является почетным жителем Пермского края. Ему также присвоено звание Героя Труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Пермского края Дмитрий Махонина передать привет конструктору пермских двигателей ПД-14 и ПД-35 Александру Иноземцеву. Встреча главы государства с Махониным состоялась в понедельник, 10 марта, ее транслировал телеканал «Россия 24». В ходе своего доклада Путину глава Прикамья рассказал, что Иноземцев взял шефство над пермским авиатехникумом имени Швецова. «Привет ему [Иноземцеву] передавайте», — попросил Путин Махонина, на что глава региона ответил «обязательно». Президент России и Александр Иноземцев встречались в октябре 2023 во время визита Путина в Пермь. Тогда генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» доложил главе государства о процессе производства ПД-14 и ПД-35. ПД-14 установлены на отечественные среднемагистральные самолеты МС-21, которые вскоре должны пойти в серийное производство. Широкофюзеляжный самолет с двигателями ПД-35, как ожидается, будет разработан до 2030 года. Иноземцев является почетным жителем Пермского края. Ему также присвоено звание Героя Труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...