Путин передал привет легендарному пермскому конструктору авиадвигателей

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Пермского края Дмитрий Махонина передать привет конструктору пермских двигателей ПД-14 и ПД-35 Александру Иноземцеву. Встреча главы государства с Махониным состоялась в понедельник, 10 марта, ее транслировал телеканал «Россия 24». В ходе своего доклада Путину глава Прикамья рассказал, что Иноземцев взял шефство над пермским авиатехникумом имени Швецова.
«Привет ему [Иноземцеву] передавайте», — попросил Путин Махонина, на что глава региона ответил «обязательно». Президент России и Александр Иноземцев встречались в октябре 2023 во время визита Путина в Пермь. Тогда генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» доложил главе государства о процессе производства ПД-14 и ПД-35.
ПД-14 установлены на отечественные среднемагистральные самолеты МС-21, которые вскоре должны пойти в серийное производство. Широкофюзеляжный самолет с двигателями ПД-35, как ожидается, будет разработан до 2030 года. Иноземцев является почетным жителем Пермского края. Ему также присвоено звание Героя Труда.
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