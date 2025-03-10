Шеремет: Украина плюнула в лицо Трампу, когда ударила по Херсонской области ракетами HIMARS

Шеремет: удар ВСУ по Великим Копаням является плевком в мирные инициативы Трампа
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ВСУ накануне запустили две американские ракеты HIMARS по селу в Херсонской области
ВСУ накануне запустили две американские ракеты HIMARS по селу в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет осудил обстрел рынка в селе Великие Копани Херсонской области, выполненный ВСУ с использованием американских HIMARS. По его мнению, такие действия являются настоящим плевком в сторону президента США Дональда Трампа и его мирных инициатив.

«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

В ходе обстрела рынка в Великих Копанях, который произошел 9 марта, погибли четыре человека, включая 15-летнего подростка. Также ранены еще семеро.

В последнее время Дональд Трамп активно работает над завершением конфликта на Украине. Для этого он также налаживает и отношения с Россией. В свою очередь Киев продолжает выступать против. На этой почве также произошел скандал в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского. 

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет осудил обстрел рынка в селе Великие Копани Херсонской области, выполненный ВСУ с использованием американских HIMARS. По его мнению, такие действия являются настоящим плевком в сторону президента США Дональда Трампа и его мирных инициатив. «Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости. В ходе обстрела рынка в Великих Копанях, который произошел 9 марта, погибли четыре человека, включая 15-летнего подростка. Также ранены еще семеро. В последнее время Дональд Трамп активно работает над завершением конфликта на Украине. Для этого он также налаживает и отношения с Россией. В свою очередь Киев продолжает выступать против. На этой почве также произошел скандал в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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