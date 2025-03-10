Шеремет: Украина плюнула в лицо Трампу, когда ударила по Херсонской области ракетами HIMARS

Депутат Госдумы Михаил Шеремет осудил обстрел рынка в селе Великие Копани Херсонской области, выполненный ВСУ с использованием американских HIMARS. По его мнению, такие действия являются настоящим плевком в сторону президента США Дональда Трампа и его мирных инициатив.
«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.
В ходе обстрела рынка в Великих Копанях, который произошел 9 марта, погибли четыре человека, включая 15-летнего подростка. Также ранены еще семеро.
В последнее время Дональд Трамп активно работает над завершением конфликта на Украине. Для этого он также налаживает и отношения с Россией. В свою очередь Киев продолжает выступать против. На этой почве также произошел скандал в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского.
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