Bild: Трамп не возобновит помощь Украине, пока у власти Зеленский

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Трамп хочет избавить Зеленского от власти в Украине
Трамп хочет избавить Зеленского от власти в Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп перестал видеть в лице украинского лидера Владимира Зеленского союзника, сообщает издание Bild. По их информации, Трамп намерен добиться отставки Зеленского с поста лидера Украины, используя политическое давление.

«После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — пишет Bild.

Отношения между США и Украиной обострились после встречи лидеров стран в Белом доме 28 февраля. После беседы планировалось подписать соглашение о доступе американских компаний к редкоземельным металлам на украинской территории, но этого не произошло. Президент Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по конфликту с Россией и потребовал от него прекращения огня и отказа от критики в адрес России, что привело к ухудшению двусторонних отношений.

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Президент США Дональд Трамп перестал видеть в лице украинского лидера Владимира Зеленского союзника, сообщает издание Bild. По их информации, Трамп намерен добиться отставки Зеленского с поста лидера Украины, используя политическое давление. «После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — пишет Bild. Отношения между США и Украиной обострились после встречи лидеров стран в Белом доме 28 февраля. После беседы планировалось подписать соглашение о доступе американских компаний к редкоземельным металлам на украинской территории, но этого не произошло. Президент Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по конфликту с Россией и потребовал от него прекращения огня и отказа от критики в адрес России, что привело к ухудшению двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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