Bild: Трамп не возобновит помощь Украине, пока у власти Зеленский

Президент США Дональд Трамп перестал видеть в лице украинского лидера Владимира Зеленского союзника, сообщает издание Bild. По их информации, Трамп намерен добиться отставки Зеленского с поста лидера Украины, используя политическое давление.
«После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — пишет Bild.
Отношения между США и Украиной обострились после встречи лидеров стран в Белом доме 28 февраля. После беседы планировалось подписать соглашение о доступе американских компаний к редкоземельным металлам на украинской территории, но этого не произошло. Президент Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по конфликту с Россией и потребовал от него прекращения огня и отказа от критики в адрес России, что привело к ухудшению двусторонних отношений.
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