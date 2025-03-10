Пермский робот Арди попал на стол Путина. Фото

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Фото знаменитого робота заметили в кабинете президента
Фото знаменитого робота заметили в кабинете президента Фото:

Пермский робот Арди оказался на столе у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в telegram-канале RIA_Kremlinpool.

«Пермский робот Арди попал на стол Путина», — говорится в публикации. В посте также выложено фото. На нем перед президентом лежит альбом о Пермском крае. На обложке можно различить фотографию знаменитого пермского андроида.

Встреча Владимира Путина и Дмитрия Махонина состоялась в Кремле 10 марта. Глава Прикамья доложил о расселении аварийного жилья, росте промпроизводства, ходе социальной газификации и поддержке участников СВО.

Фото робота украсило обложку альбома о Пермском крае
Фото робота украсило обложку альбома о Пермском крае
Фото:

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Пермский робот Арди оказался на столе у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в telegram-канале RIA_Kremlinpool. «Пермский робот Арди попал на стол Путина», — говорится в публикации. В посте также выложено фото. На нем перед президентом лежит альбом о Пермском крае. На обложке можно различить фотографию знаменитого пермского андроида. Встреча Владимира Путина и Дмитрия Махонина состоялась в Кремле 10 марта. Глава Прикамья доложил о расселении аварийного жилья, росте промпроизводства, ходе социальной газификации и поддержке участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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