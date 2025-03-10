Фото знаменитого робота заметили в кабинете президента
Пермский робот Арди оказался на столе у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в telegram-канале RIA_Kremlinpool.
«Пермский робот Арди попал на стол Путина», — говорится в публикации. В посте также выложено фото. На нем перед президентом лежит альбом о Пермском крае. На обложке можно различить фотографию знаменитого пермского андроида.
Встреча Владимира Путина и Дмитрия Махонина состоялась в Кремле 10 марта. Глава Прикамья доложил о расселении аварийного жилья, росте промпроизводства, ходе социальной газификации и поддержке участников СВО.
Фото робота украсило обложку альбома о Пермском крае
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!