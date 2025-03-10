На месте гибели двух пермских пожарных работают экстренные службы. Видео

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Десятки пожарных тушили пожар в жилом доме
Десятки пожарных тушили пожар в жилом доме Фото:

Все экстренные службы находятся рядом с домом, пожар в котором унес жизни двух сотрудников МЧС. Они оказались под завалами после того, как кровля здания обрушилась. Кадры с места ЧП в Соликамске показал местный телеканал «Соль ТВ».

«Прямо сейчас проводится тушение дома в Соликамске. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте работают МЧС, скорая помощь и полиция. Подробности будут известны позже», — сообщает корреспондент местного телеканала.

Пожар на улице Толстого в Соликамске произошел около двух часов дня. Его площадь составила 170 квадратных метров. В какой-то момент кровля здания обрушилась и под завалами оказались двое сотрудников МЧС. Позже в ведомстве заявили, что они погибли. Сейчас в причинах случившегося разбираются следователи и прокуроры. Мэр Соликамска Александр Русанов выразил соболезнования семьям погибших.

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Все экстренные службы находятся рядом с домом, пожар в котором унес жизни двух сотрудников МЧС. Они оказались под завалами после того, как кровля здания обрушилась. Кадры с места ЧП в Соликамске показал местный телеканал «Соль ТВ». «Прямо сейчас проводится тушение дома в Соликамске. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте работают МЧС, скорая помощь и полиция. Подробности будут известны позже», — сообщает корреспондент местного телеканала. Пожар на улице Толстого в Соликамске произошел около двух часов дня. Его площадь составила 170 квадратных метров. В какой-то момент кровля здания обрушилась и под завалами оказались двое сотрудников МЧС. Позже в ведомстве заявили, что они погибли. Сейчас в причинах случившегося разбираются следователи и прокуроры. Мэр Соликамска Александр Русанов выразил соболезнования семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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