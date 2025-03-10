Все экстренные службы находятся рядом с домом, пожар в котором унес жизни двух сотрудников МЧС. Они оказались под завалами после того, как кровля здания обрушилась. Кадры с места ЧП в Соликамске показал местный телеканал «Соль ТВ».
«Прямо сейчас проводится тушение дома в Соликамске. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте работают МЧС, скорая помощь и полиция. Подробности будут известны позже», — сообщает корреспондент местного телеканала.
Пожар на улице Толстого в Соликамске произошел около двух часов дня. Его площадь составила 170 квадратных метров. В какой-то момент кровля здания обрушилась и под завалами оказались двое сотрудников МЧС. Позже в ведомстве заявили, что они погибли. Сейчас в причинах случившегося разбираются следователи и прокуроры. Мэр Соликамска Александр Русанов выразил соболезнования семьям погибших.
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