Снижает риск рака и помогает похудеть: диетолог раскрыла полезные виды чая

Чай — популярный напиток с древней историей и лечебными свойствами. Однако при неправильном употреблении этого напитка можно нанести вред здоровью. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Ольга Ромашина рассказала о полезных видах чая, вредных свойствах и правилах чаепития.
Шесть видов чая
Основных видов чая всего шесть: черный чай, зеленый, белый, улуны, пуэр, матча. Большинство из них производятся из одного вида растений, которое на латыни называется Camellia Sinesis. Разница в том, как и когда эти листья собираются и какой обработке подвергаются после сбора. По словам диетолога Ольги Ромашиной, польза чаев разнообразна, но самым полезными можно назвать черный, зеленый и улуны.
Черный чай снижает риск появления рака и кариеса
Черный чай богат кофеином, что способствует повышению энергии и улучшает концентрацию. Этот вид чая может способствовать снижению гниения зубов благодаря фтору и полифенолам, рассказала Ольга Ромашина. По ее словам, эти вещества могут иметь антимикробные свойства и предотвращать развитие вредных бактерий в ротовой полости.
«Кроме того, черный чай содержит антиоксиданты, такие как теафлавины и теарубигины, которые могут помочь снизить риск диабета и некоторых форм рака. Хотя необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих эффектов», — сообщила диетолог.
Лучший чай для похудения — зеленый
Зеленый чай считается одним из лучших для похудения, заявил эксперт. Она отметила, что благодаря содержащимся в этом виде чая катехинам, которые ускоряют метаболизм и помогают сжиганию жира. Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые помогают бороться с окислительным стрессом.
Улуны — сочетание свойств черного и зеленого
Улуны — это еще один вид чая, который может быть полезен, считает диетолог. По ее словам, он сочетает в себе свойства черного и зеленого чая. «Улуны могут способствовать улучшению пищеварения, улучшению метаболизма и поддержанию здорового веса», — рассказала эксперт.
Вредные свойства и чай в пакетиках
Вредные свойства чая могут проявляться при чрезмерном употреблении, особенно если это черный чай. Диетолог отметила, что в этом виде чая высокое содержание кофеина. Это может вызвать бессонницу, повышенное давление и даже проблемы с желудком. Поэтому специалист советует ограничивать употребление напитков, так как частое чаепитие снижает полезные свойства этого продукта.
Эксперт также обратила внимание на то, что в пакетированном чае содержится гораздо меньше полезных свойств, чем в листовом. «Чай в пакетиках удобен, но может содержать меньше полезных веществ по сравнению с листовым чаем, а также может содержать добавки и ароматизаторы. Лучше выбирать качественные бренды», — отметила Ольга Ромашина.
Витамины и состав чая
Чай в небольшом количестве содержит минеральные вещества: соединения железа, магний, марганец, натрий, кремний, калий, кальций, фтор, йод, медь. Также в нем содержатся провитамин А — каротин, витамины В1 (участвует в регуляции углеводного обмена, улучшает состояние нервной системы), В2 (регулирует обмен веществ в организме, улучшает зрение и состояние кожи, печени и миокарда), В15 (защищает клетки от гипоксии). В состав чая входят фенольные соединения, которые определяют вкус и цвет, алкалоиды, эфирные масла, углеводы, белки, пигменты и органические кислоты.
Как правильно заваривать и пить чай
Процесс заваривания чая зависит от его вида. Обычно черный чай заваривают 3-5 минут, зеленый — 2-3 минуты. Настаивание более пяти минут может сделать чай горьким, отмечает диетолог Ромашина. Она советует пить чай без сахара, так как он добавит лишние калории и снизит полезные свойства напитка. Чай с молоком, по мнению специалиста, также лучше не употреблять часто. Молоко может связываться с антиоксидантами и уменьшать их эффект, поэтому такое сочетание не всегда полезно.
«Рекомендуется пить 3-5 чашек чая в день. Умеренность важна, избыток может привести к негативным последствиям. Пить чай во время еды можно, но это может снизить усваиваемость некоторых питательных веществ, например, железа», — отметила эксперт.
Как правильно выбирать чай
При покупке чая важно обратить внимание на упаковку, сообщили на сайте Роспотребнадзора. Она должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.
«На маркировке должны быть указаны наименование продукта, состав, наименование и адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, знак обращения на рынке, условия хранения, срок годности или дата окончания срока годности, способ приготовления», — сообщили в ведомстве.
Сухие чайные листья качественного чая должны быть практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности. При этом не должно быть поломанных листьев, стеблей, посторонних включений и чайной крошки.
Как определить качество чая дома
Настой напитка, приготовленного из качественного сырья, обладает высокой прозрачностью, ярким темным, однородным цветом, нежным ароматом и терпким вкусом. Кроме того, не должно быть запаха гари, плесени и сырости, так как это первые признаки некачественного чая. Чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в темном, сухом, прохладном месте, сообщили в Роспотребнадзоре.
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