США нашли замену Зеленскому

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нескольких кандидатов на преемство действующего украинского лидера Владимира Зеленского, включая главу оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает немецкое издание Bild, уточняя, что также в число возможных преемников входит бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
«Четыре представителя правительства США провели общение с Порошенко и Тимошенко. Также на роль преемника Зеленского рассматривается Залужный, который ранее занимал пост главнокомандующего ВСУ», — пишет Bild.
В материале Bild приводятся слова бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который критически отозвался о действиях американской разведки и администрации Трампа: «Я никогда не видел ничего подобного за свои почти 35 лет работы <…> разведка США остановлена в политических целях, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, подчиниться желаниям администрации».
Ранее Трамп выразил поддержку проведению выборов на Украине, подчеркнув при этом низкий уровень поддержки населением Зеленского. Трамп указал на то, что с момента последних выборов на Украине прошло значительное время, и на сегодняшний день рейтинг Зеленского снизился до 4%, напоминает «Национальная служба новостей». В частности, Порошенко считает, что выборы на Украине не могут состояться до прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что работает в этом направлении при поддержке США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.