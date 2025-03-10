10 марта 2025

Арктическая эстафета доставит Знамя Победы на Ямал

В ЯНАО доставят Знамя Победы на оленьих и собачьих упряжках
© Служба новостей «URA.RU»
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Знамя Победы привезут на Ямал на оленьих упряжках
Знамя Победы привезут на Ямал на оленьих упряжках Фото:

В рамках патриотической акции «Арктическая эстафета Победы» на Ямал доставят Знамя Победы на оленьих и собачьих упряжках. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«Эстафета, посвященная памяти героев войны, начнется 17 марта на Чукотке и завершится 16 апреля на Ямале. Знамя Победы провезут на оленьих и собачьих упряжках, снегоходах и треколах», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

Знамя провезут через четыре региона: Чукотку, Республику Саха, Красноярский край и Ямал. Общая протяженность маршрута по четырем регионам составит более 5,5 тысяч километров. В ЯНАО знамя окажется на территориях Тазовского, Пуровского, Надымского, Ямальского и Приуральского районов.

 Участниками эстафеты станут ветераны боевых действий специальной военной операции, оленеводы, волонтеры и представители общественных организаций. URA.RU сообщало, что в Год героев жителям Ямала выплатят единовременное пособие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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В рамках патриотической акции «Арктическая эстафета Победы» на Ямал доставят Знамя Победы на оленьих и собачьих упряжках. Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Эстафета, посвященная памяти героев войны, начнется 17 марта на Чукотке и завершится 16 апреля на Ямале. Знамя Победы провезут на оленьих и собачьих упряжках, снегоходах и треколах», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО. Знамя провезут через четыре региона: Чукотку, Республику Саха, Красноярский край и Ямал. Общая протяженность маршрута по четырем регионам составит более 5,5 тысяч километров. В ЯНАО знамя окажется на территориях Тазовского, Пуровского, Надымского, Ямальского и Приуральского районов.  Участниками эстафеты станут ветераны боевых действий специальной военной операции, оленеводы, волонтеры и представители общественных организаций. URA.RU сообщало, что в Год героев жителям Ямала выплатят единовременное пособие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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