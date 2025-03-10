Арктическая эстафета доставит Знамя Победы на Ямал

В рамках патриотической акции «Арктическая эстафета Победы» на Ямал доставят Знамя Победы на оленьих и собачьих упряжках. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.
«Эстафета, посвященная памяти героев войны, начнется 17 марта на Чукотке и завершится 16 апреля на Ямале. Знамя Победы провезут на оленьих и собачьих упряжках, снегоходах и треколах», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.
Знамя провезут через четыре региона: Чукотку, Республику Саха, Красноярский край и Ямал. Общая протяженность маршрута по четырем регионам составит более 5,5 тысяч километров. В ЯНАО знамя окажется на территориях Тазовского, Пуровского, Надымского, Ямальского и Приуральского районов.
Участниками эстафеты станут ветераны боевых действий специальной военной операции, оленеводы, волонтеры и представители общественных организаций. URA.RU сообщало, что в Год героев жителям Ямала выплатят единовременное пособие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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