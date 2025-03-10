На Ямале ограничат движение большегрузов

С 15 апреля по 31 августа 2025 года правительство ЯНАО ограничило движение тяжелого транспорта. Соответствующий приказ опубликовали на сайте окружного правительства.
«Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО в период: с 15 апреля 2025 года по 14 мая 2025 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам транспортных средств, с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки. С 1 июня 2025 года по 31 августа 2025 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием», — сообщается в приказе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО.
В весенний период на Ямале установят дорожные знаки: «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» и знаки дополнительной информации. В летний период — при температуре воздуха свыше 32 градусов движение для тяжелого транспорта разрешает только в период с 21.00 до 9.00.
Ограничения движения тяжелого транспорта на Ямале в летние периоды являются ежегодными. В дни, когда действуют ограничения, водителям, не вошедшим в списки исключения, необходимо получить специальное разрешение в Центре мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог. Заявление подается в электронном виде.
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