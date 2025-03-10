10 марта 2025

На Ямале ограничат движение большегрузов

Правительство ЯНАО ограничило движение тяжелого транспорта в летний период
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Ямала ввело ограничение для грузовиков
Правительство Ямала ввело ограничение для грузовиков Фото:

С 15 апреля по 31 августа 2025 года правительство ЯНАО ограничило движение тяжелого транспорта. Соответствующий приказ опубликовали на сайте окружного правительства.

«Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО в период: с 15 апреля 2025 года по 14 мая 2025 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам транспортных средств, с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки. С 1 июня 2025 года по 31 августа 2025 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием», — сообщается в приказе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО.

В весенний период на Ямале установят дорожные знаки: «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» и знаки дополнительной информации. В летний период — при температуре воздуха свыше 32 градусов движение для тяжелого транспорта разрешает только в период с 21.00 до 9.00.

Ограничения движения тяжелого транспорта на Ямале в летние периоды являются ежегодными. В дни, когда действуют ограничения, водителям, не вошедшим в списки исключения, необходимо получить специальное разрешение в Центре мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог. Заявление подается в электронном виде.

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С 15 апреля по 31 августа 2025 года правительство ЯНАО ограничило движение тяжелого транспорта. Соответствующий приказ опубликовали на сайте окружного правительства. «Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО в период: с 15 апреля 2025 года по 14 мая 2025 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам транспортных средств, с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки. С 1 июня 2025 года по 31 августа 2025 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием», — сообщается в приказе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. В весенний период на Ямале установят дорожные знаки: «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» и знаки дополнительной информации. В летний период — при температуре воздуха свыше 32 градусов движение для тяжелого транспорта разрешает только в период с 21.00 до 9.00. Ограничения движения тяжелого транспорта на Ямале в летние периоды являются ежегодными. В дни, когда действуют ограничения, водителям, не вошедшим в списки исключения, необходимо получить специальное разрешение в Центре мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог. Заявление подается в электронном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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