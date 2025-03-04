Водителей большегрузов предупредили о предстоящих ограничениях на дорогах в ЯНАО

На Ямале по мере таяния снегов и в дни паводков будут вводить ограничения для большегрузного транспорта. Первые закрытия проезда ожидаются 15 апреля, сообщает окружной департамент транспорта.
«На ямальских дорогах введут ограничения для большегрузов. Это ежегодная мера, направленная на сохранение существующей сети автодорог округа в период таяния снега и весеннего паводка. Ограничения будут распространяться на дороги регионального и межмуниципального значения», — сообщает источник в Telegram.
Сроки ограничений уже известны:
- с 15 апреля по 14 мая 2025 года;
- с 01 июня по 31 августа 2024 года при температуре окружающего воздуха выше 32 градусов.
В дни, когда действуют ограничения, водителям, не вошедшим в списки исключения, необходимо получить специальное разрешение в Центре мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог. Заявление подается в электронном виде.
Ранее, 3 марта 2025 года, дорожники Ямала предупредили жителей о том, как работают зимники в округе. Проезд для машин весом до 30 тонн разрешен только на двух зимних автодорогах.
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