Пострадавшие от атаки дронов могут компенсировать ущерб и получить выплаты

Финансовые потери владельцев пострадавшего жилья из-за массированной атаки беспилотников 11 марта в Москве и Подмосковье компенсируют. О том, как оценить ущерб и какую помощь можно получить от властей рассказали эксперты URA.RU.
Массированные атаки БПЛА ранним утром 11 марта повредили дома в Раменском, Видном, Домодедово и Орехово-Борисово. Пострадали не только высотные жилые комплексы, но и частные дома, постройки. На Северном шоссе в Раменском досталось многоэтажке — как минимум в семи квартирах выбиты стекла с 19-го по 22-й этажи. Уже днем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти обследуют поврежденные дома и они будут быстро отремонтированы. Жильцов квартир эвакуировали и поселили в пункт временного размещения в местной школе, некоторые уехали к родственникам.
Финансовый урон собственников жилья от атак беспилотников эксперты URA.RU оценивают, как существенный. Чтобы привести дома и квартиры в жилое состояние, потребуется немало денег. Учитывая, что многие платят ипотеку, долговая нагрузка на семейные бюджеты заметно возрастет.
Судя по стоимости жилья, ипотека у собственников здесь далеко не маленькая. По данным крупного сайта по продаже недвижимости, цены на квартиры площадью 49 кв. м в пострадавшей многоэтажке на Северном шоссе в Раменском начинаются от 8 млн 900 тысяч рублей. А средняя стоимость квадратного метра — около 179 тысяч рублей. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м в поврежденном доме Видного стоит от 7 млн 800 тысяч рублей. Средняя стоимость квадрата здесь — 170 тысяч рублей.
«Правительства Москвы и Московской области выделят дополнительные деньги из бюджета на покрытие убытков. Они имеют большой бюджетный ресурс. Другие регионы не могут похвастаться такими возможностями, там выплаты за утраченное имущество составляют от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. И чтобы их получить, нужно соблюсти немало условий», — рассказала доцент департамента правового регулирования юридического факультета Финуниверситета Наталья Оганова.
При попадании дрона в квартиру можно рассчитывать на единовременную выплату. Размер ее регулируется постановлением правительства № 1928, которое обновлено 25 июля 2024 года.
Согласно документу, пострадавшие от федерального или межрегионального ЧС имеют право на единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей. А также на финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 75 тысяч рублей на человека и 150 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество первой необходимости.
Для компенсации ущерба собственникам нужно активно действовать, чтобы попасть в списки пострадавших, считает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. «Если квартира или дом пострадали от попадания БПЛА, нужно фиксировать событие и ущерб от него, обратившись в УК или ЖЭК. Техник составит акт, который покажет, что пострадало, например, остекление, отделка или несущие конструкции. После этого человек может обратиться за помощью в администрацию или префектуру. На основании акта повреждений ему рассчитают и выплатят компенсацию. Скорость выплат и суммы могут отличаться в разных регионах», — рассказал эксперт.
Собственник может получить выплату, если имущество было застраховано. Но только при условии, что в договоре страхования прописаны риски противоправных действий третьих лиц, под которым подразумевают, в том числе диверсии и террористические акты. Выплат не будет, если эти риски могут быть перечислены в исключениях из страхового покрытия. Кроме того, после возбуждения и рассмотрения уголовного дела по факту атаки дронов должен появиться документ, который признает факт ЧС или теракта.
Александр Цыганов уточняет, если квартира или дом после атаки БПЛА непригодны к проживанию, нужно заявляться на получение нового жилья или компенсации на его приобретение. «Для получения сертификата есть ряд обязательных требований: собственник должен быть зарегистрирован в поврежденном жилье и у него не должно быть другого», — отметил эксперт.
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