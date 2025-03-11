Военный эксперт раскрыл план Зеленского против России

Украинский лидер Владимир Зеленский, отдав приказ о массированной атаке беспилотников, хотел спровоцировать Россию на мощный ответный удар по Украине, чтобы сорвать мирные предложения США на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Зеленский хотел вызвать некий удар возмездия со стороны России аккурат в день встречи в Саудовской Аравии, чтобы перехватить повестку в переговорном треке. Естественно, к этому уже есть заготовленные материалы, готовые к публикации в западных СМИ, чтобы еще раз обвинить Москву в нежелании вести мирные переговоры в разгар американо-украинских контактов», — считает военный эксперт.
По мнению Михайлова, Зеленский считает предложения Вашингтона невыгодными и пытается на них как-то повлиять или вовсе сорвать наметившийся переговорный процесс. Ударами беспилотниками по России киевские власти хотели добиться максимального информационного эффекта, добавил собеседник URA.RU.
В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.
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