Военный эксперт раскрыл план Зеленского против России

Политолог Михайлов: Зеленский хотел спровоцировать Россию на удар возмездия
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Зеленский хотел спровоцировать Россию на удар возмездия, считает Александр Михайлов
Зеленский хотел спровоцировать Россию на удар возмездия, считает Александр Михайлов Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Украинский лидер Владимир Зеленский, отдав приказ о массированной атаке беспилотников, хотел спровоцировать Россию на мощный ответный удар по Украине, чтобы сорвать мирные предложения США на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Зеленский хотел вызвать некий удар возмездия со стороны России аккурат в день встречи в Саудовской Аравии, чтобы перехватить повестку в переговорном треке. Естественно, к этому уже есть заготовленные материалы, готовые к публикации в западных СМИ, чтобы еще раз обвинить Москву в нежелании вести мирные переговоры в разгар американо-украинских контактов», — считает военный эксперт.

По мнению Михайлова, Зеленский считает предложения Вашингтона невыгодными и пытается на них как-то повлиять или вовсе сорвать наметившийся переговорный процесс. Ударами беспилотниками по России киевские власти хотели добиться максимального информационного эффекта, добавил собеседник URA.RU.

В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.

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Украинский лидер Владимир Зеленский, отдав приказ о массированной атаке беспилотников, хотел спровоцировать Россию на мощный ответный удар по Украине, чтобы сорвать мирные предложения США на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Зеленский хотел вызвать некий удар возмездия со стороны России аккурат в день встречи в Саудовской Аравии, чтобы перехватить повестку в переговорном треке. Естественно, к этому уже есть заготовленные материалы, готовые к публикации в западных СМИ, чтобы еще раз обвинить Москву в нежелании вести мирные переговоры в разгар американо-украинских контактов», — считает военный эксперт. По мнению Михайлова, Зеленский считает предложения Вашингтона невыгодными и пытается на них как-то повлиять или вовсе сорвать наметившийся переговорный процесс. Ударами беспилотниками по России киевские власти хотели добиться максимального информационного эффекта, добавил собеседник URA.RU. В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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