Инфекция, обнаруженная у свердловских студентов, может привести к смерти

Гастроэнтерит, обнаруженный у студентов СУНЦ УрФУ, приводит к летальному исходу

12 марта 2025 в 11:25 Размер текста - 17 +

На месте работают медики Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции Гастроэнтерит, который обнаружили у учеников специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), может спровоцировать обезвоживание и стать причиной летального исхода. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-инфекционист, советник РАЕН (Российская академии естественных наук), адвокат по защите прав пациентов Анна Орешкова. «При своевременном обращении к врачу прогноз этой болезни обычно благоприятный. Однако самолечение в случае гастроэнтерита может быть крайне опасным. Инфекция развивается стремительно, быстро приводя к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, может иметь самые серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Поэтому при первых же признаках гастроэнтерита необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы избежать нежелательных осложнений», — отметила собеседница агентства. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. По последним данным, заразились 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гастроэнтерит, который обнаружили у учеников специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), может спровоцировать обезвоживание и стать причиной летального исхода. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-инфекционист, советник РАЕН (Российская академии естественных наук), адвокат по защите прав пациентов Анна Орешкова. «При своевременном обращении к врачу прогноз этой болезни обычно благоприятный. Однако самолечение в случае гастроэнтерита может быть крайне опасным. Инфекция развивается стремительно, быстро приводя к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, может иметь самые серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Поэтому при первых же признаках гастроэнтерита необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы избежать нежелательных осложнений», — отметила собеседница агентства. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. По последним данным, заразились 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.