В Екатеринбурге массово отравились ученики престижного лицея: онлайн-трансляция

Отравившиеся ученики СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге жалуются на сильную рвоту

12 марта 2025 в 10:26 Размер текста - 17 +

Из-за вспышки инфекции учеников перевели на дистант Фото: Размик Закарян, URA.RU В Екатеринбурге произошла массовая вспышка отравления в специализированном учебно-научном центре УрФУ, который считается престижнейшим лицеем города. Всего в больницы обратились 27 человек, но пострадавших может быть больше. За детьми, которые живут в общежитии, приезжают родители. URA.RU собирает все, что известно, в онлайн-трансляции. 11:07 "Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта", — сообщили в пресс-службе УрФУ. 10:57 Силовики съехались к СУНЦ. На месте уже работают сотрудники прокуратуры, санврачи и следователи СК. Полина Хабарова © URA.RU 10:55 По данным минздрава Свердловской области, за помощью уже обратился 31 человек, 28 из них госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному. 10:50 Ученик 11-го класса поделился, что дистанционное обучение продлится только до каникул. «У нас уже скоро каникулы, мы готовимся к ЕГЭ». По словам молодого человека, в столовой лицея кормят хорошо, якобы, отравиться там было невозможно. 10:46 Студенты выезжают из общежития. Некоторые с собой берут даже комнатные цветы. Размик Закарян © URA.RU 10:44 Учащихся СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Однако сколько будет длиться такая форма обучения, пока неясно. 10:42 Вице-губернатор Павел Креков поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших. Также перед Карловым поставлена задача о подготовке дополнительных мест в палатах для лечения больных, об этом сообщили в департаменте информполитики. 10:37 В УрФУ уже начали проверку после массового заражения. В пресс-службе заявили, что врачи-инфекционисты, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и службы университета в данный момент уточняют точное количество и причины заболевания. 10:34 «По чату нашей общаги сказали, что заболели уже 40 человек. Из симптомов была только рвота», — рассказал нашему корреспонденту один из учащихся. Из его класса якобы уже заразились двое. 10:27 «Зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет», — рассказали утром 12 марта в свердловском минздраве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге произошла массовая вспышка отравления в специализированном учебно-научном центре УрФУ, который считается престижнейшим лицеем города. Всего в больницы обратились 27 человек, но пострадавших может быть больше. За детьми, которые живут в общежитии, приезжают родители. URA.RU собирает все, что известно, в онлайн-трансляции. 11:07 12.03.2025 "Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта", — сообщили в пресс-службе УрФУ. 10:57 12.03.2025 Силовики съехались к СУНЦ. На месте уже работают сотрудники прокуратуры, санврачи и следователи СК. 10:55 12.03.2025 По данным минздрава Свердловской области, за помощью уже обратился 31 человек, 28 из них госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному. 10:50 12.03.2025 Ученик 11-го класса поделился, что дистанционное обучение продлится только до каникул. «У нас уже скоро каникулы, мы готовимся к ЕГЭ». По словам молодого человека, в столовой лицея кормят хорошо, якобы, отравиться там было невозможно. 10:46 12.03.2025 Студенты выезжают из общежития. Некоторые с собой берут даже комнатные цветы. 10:44 12.03.2025 Учащихся СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Однако сколько будет длиться такая форма обучения, пока неясно. 10:42 12.03.2025 Вице-губернатор Павел Креков поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших. Также перед Карловым поставлена задача о подготовке дополнительных мест в палатах для лечения больных, об этом сообщили в департаменте информполитики. 10:37 12.03.2025 В УрФУ уже начали проверку после массового заражения. В пресс-службе заявили, что врачи-инфекционисты, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и службы университета в данный момент уточняют точное количество и причины заболевания. 10:34 12.03.2025 «По чату нашей общаги сказали, что заболели уже 40 человек. Из симптомов была только рвота», — рассказал нашему корреспонденту один из учащихся. Из его класса якобы уже заразились двое. 10:27 12.03.2025 «Зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет», — рассказали утром 12 марта в свердловском минздраве.