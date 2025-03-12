Трамп заявил, что не будет давить на Россию «финансово»

США не планируют оказывать финансовое давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Его слова передает издание The Guardian. Он подчеркнул, что ждет ответа от РФ на предложение о прекращении огня на 30-дневный период.
Сегодня в Москву отправилась американская делегация, чтобы обсудить данный вопрос. В ходе недавних переговоров Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, которое может быть продлено, а США возобновили военные поставки ВСУ. Трамп добавил, что Киев готов к полному прекращению огня и теперь ждет реакции Москвы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле внимательно изучают текст совместного заявления представителей США и Украины по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). Он также предложил не забегать вперед по вопросу перемирия на Украине.
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