Трамп заявил, что не будет давить на Россию «финансово»

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Трамп заявил, что ждет ответа от РФ на предложение о прекращении огня на Украине
Трамп заявил, что ждет ответа от РФ на предложение о прекращении огня на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США не планируют оказывать финансовое давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Его слова передает издание The Guardian. Он подчеркнул, что ждет ответа от РФ на предложение о прекращении огня на 30-дневный период.

Сегодня в Москву отправилась американская делегация, чтобы обсудить данный вопрос. В ходе недавних переговоров Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, которое может быть продлено, а США возобновили военные поставки ВСУ. Трамп добавил, что Киев готов к полному прекращению огня и теперь ждет реакции Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле внимательно изучают текст совместного заявления представителей США и Украины по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). Он также предложил не забегать вперед по вопросу перемирия на Украине.

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США не планируют оказывать финансовое давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Его слова передает издание The Guardian. Он подчеркнул, что ждет ответа от РФ на предложение о прекращении огня на 30-дневный период. Сегодня в Москву отправилась американская делегация, чтобы обсудить данный вопрос. В ходе недавних переговоров Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, которое может быть продлено, а США возобновили военные поставки ВСУ. Трамп добавил, что Киев готов к полному прекращению огня и теперь ждет реакции Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле внимательно изучают текст совместного заявления представителей США и Украины по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). Он также предложил не забегать вперед по вопросу перемирия на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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