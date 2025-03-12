Песков предложил не забегать вперед в вопросе перемирия с Украиной

Россия не будет торопиться делать выводы по вопросу о перемирии с Украиной, ожидая полной информации о прошедших в Джидде (Саудовская Аравия) американо-украинских переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы забегаете вперед, а мы не хотим этого делать <...> Мы рассчитываем на полноту информации», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По данным Пескова, и советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, и госсекретарь страны Марко Рубио отмечали, что по различным каналам передадут детальную информацию о сути состоявшихся переговоров. Пресс-секретарь главы РФ добавил, что также у Москвы запланированы контакты с американскими представителями.
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