Песков предложил не забегать вперед в вопросе перемирия с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Москвы запланированы контакты с американской стороной, заявил Песков
У Москвы запланированы контакты с американской стороной, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия не будет торопиться делать выводы по вопросу о перемирии с Украиной, ожидая полной информации о прошедших в Джидде (Саудовская Аравия) американо-украинских переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Вы забегаете вперед, а мы не хотим этого делать <...> Мы рассчитываем на полноту информации», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

По данным Пескова, и советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, и госсекретарь страны Марко Рубио отмечали, что по различным каналам передадут детальную информацию о сути состоявшихся переговоров. Пресс-секретарь главы РФ добавил, что также у Москвы запланированы контакты с американскими представителями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не будет торопиться делать выводы по вопросу о перемирии с Украиной, ожидая полной информации о прошедших в Джидде (Саудовская Аравия) американо-украинских переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Вы забегаете вперед, а мы не хотим этого делать <...> Мы рассчитываем на полноту информации», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU.  По данным Пескова, и советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, и госсекретарь страны Марко Рубио отмечали, что по различным каналам передадут детальную информацию о сути состоявшихся переговоров. Пресс-секретарь главы РФ добавил, что также у Москвы запланированы контакты с американскими представителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...