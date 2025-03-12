В Кремле прокомментировали скорые переговоры Путина и Трампа: главные заявления Дмитрия Пескова 12 марта

Песков не исключает нового телефонного разговора Путина и Трампа
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Песков заявил, что динамика продвижения ВС РФ в Курской области хорошая
Песков заявил, что динамика продвижения ВС РФ в Курской области хорошая Фото:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональд Трампа. Он заявил, что каналы связи с Вашингтоном позволяют быстро организовать диалог при необходимости. Главные заявления Пескова 12 марта — в материале URA.RU.

Реакция Кремля на переговоры США и Украины

Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают текст совместного заявления представителей США и Украины. Он также добавил, что Москва ожидает от госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца более подробной информации об итогах переговоров по различным каналам связи. При этом пресс-секретарь не исключил возможного телефонного разговора Путина и Трампа, если возникнет необходимость. Он также предложил не забегать вперед по вопросу перемирия на Украине.

Как в Кремле оценивают обстановку в Курской области

Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Курской области, особенно в Судже. Он отметил, что российские войска успешно продвигаются, освобождая районы от противника.

В Кремле ответили на вопрос о сокращении мест в столичных вузах для регионов

Комментируя предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко сократить набор в столичные вузы для региональных абитуриентов, Песков заявил, что избыток выпускников по невостребованным специальностям негативно влияет на экономику. Он также указал на необходимость избегать перепроизводства специалистов в таких сферах. По его словам, обсуждения по этому вопросу уже ведутся в Минобрнауки.

График Путина

Песков сообщил, что у Путина в Огарево запланировано совещание по экономическим вопросам, а также ряд совещаний в режиме видеосвязи. С докладами о текущей экономической ситуации выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, президент готовится к официальному визиту белорусского лидера Александра Лукашенко, который состоится 13 марта. Главы двух стран планируют провести двусторонние переговоры, подписать ряд документов и провести совместную пресс-конференцию.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональд Трампа. Он заявил, что каналы связи с Вашингтоном позволяют быстро организовать диалог при необходимости. Главные заявления Пескова 12 марта — в материале URA.RU. Реакция Кремля на переговоры США и Украины Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают текст совместного заявления представителей США и Украины. Он также добавил, что Москва ожидает от госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца более подробной информации об итогах переговоров по различным каналам связи. При этом пресс-секретарь не исключил возможного телефонного разговора Путина и Трампа, если возникнет необходимость. Он также предложил не забегать вперед по вопросу перемирия на Украине. Как в Кремле оценивают обстановку в Курской области Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Курской области, особенно в Судже. Он отметил, что российские войска успешно продвигаются, освобождая районы от противника. В Кремле ответили на вопрос о сокращении мест в столичных вузах для регионов Комментируя предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко сократить набор в столичные вузы для региональных абитуриентов, Песков заявил, что избыток выпускников по невостребованным специальностям негативно влияет на экономику. Он также указал на необходимость избегать перепроизводства специалистов в таких сферах. По его словам, обсуждения по этому вопросу уже ведутся в Минобрнауки. График Путина Песков сообщил, что у Путина в Огарево запланировано совещание по экономическим вопросам, а также ряд совещаний в режиме видеосвязи. С докладами о текущей экономической ситуации выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Кроме того, президент готовится к официальному визиту белорусского лидера Александра Лукашенко, который состоится 13 марта. Главы двух стран планируют провести двусторонние переговоры, подписать ряд документов и провести совместную пресс-конференцию.
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