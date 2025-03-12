В Тюмени на набережной убирают катки

Сезон закончился из-за потепления
В Тюмени из-за потепления разбирают два катка на набережной — у моста Влюбленных и у «Конторы пароходства». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Специалисты Тюменьгормоста приступили к демонтажу ледовых катков на набережной Туры в районе мультицентра „Контора пароходства“, а также у моста Влюбленных. Работы планируется завершить до 20 марта», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в сентябре откроют новый крытый каток на улице Судоремонтной. В здании будет ледовая арена площадью 1,7 тысячи квадратных метров, тренажерный зал, раздевалки и буфет.
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