12 марта 2025

В Тюмени на набережной убирают катки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сезон закончился из-за потепления
Сезон закончился из-за потепления Фото:

В Тюмени из-за потепления разбирают два катка на набережной — у моста Влюбленных и у «Конторы пароходства». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Специалисты Тюменьгормоста приступили к демонтажу ледовых катков на набережной Туры в районе мультицентра „Контора пароходства“, а также у моста Влюбленных. Работы планируется завершить до 20 марта», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в сентябре откроют новый крытый каток на улице Судоремонтной. В здании будет ледовая арена площадью 1,7 тысячи квадратных метров, тренажерный зал, раздевалки и буфет.

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В Тюмени из-за потепления разбирают два катка на набережной — у моста Влюбленных и у «Конторы пароходства». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Специалисты Тюменьгормоста приступили к демонтажу ледовых катков на набережной Туры в районе мультицентра „Контора пароходства“, а также у моста Влюбленных. Работы планируется завершить до 20 марта», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в сентябре откроют новый крытый каток на улице Судоремонтной. В здании будет ледовая арена площадью 1,7 тысячи квадратных метров, тренажерный зал, раздевалки и буфет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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