12 марта 2025

На День оленевода в Салехарде откроют ресторан-чум. Фото

Два чума-ресторана появятся на берегу Полябты в День оленевода 22 и 23 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Чум-ресторан примет гостей в День оленевода
Чум-ресторан примет гостей в День оленевода Фото:
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День оленевода в ЯНАО — 2025

В Салехарде на Дне оленевода откроют два чума-ресторана. Национальную кухню ямальского Севера гости смогут попробовать за 1000, об этом сообщили в администрации Салехарда.

«В Салехарде 22 и 23 марта на праздновании Дня оленевода у всех пришедших на мероприятие будет возможность посетить два уютных чума-ресторана, которые расположатся на живописном берегу реки Полябта. Стоимость билета — 1000 рублей», — сообщили в мэрии.

Чумы будут работать с 12:00 до 18:00 часов. За тысячу рублей гости смогут попробовать сет из ухи северных пород рыб, расстегай, ягодную шаньгу, морс из ягод и горячий иван-чай.

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В Салехарде на Дне оленевода откроют два чума-ресторана. Национальную кухню ямальского Севера гости смогут попробовать за 1000, об этом сообщили в администрации Салехарда. «В Салехарде 22 и 23 марта на праздновании Дня оленевода у всех пришедших на мероприятие будет возможность посетить два уютных чума-ресторана, которые расположатся на живописном берегу реки Полябта. Стоимость билета — 1000 рублей», — сообщили в мэрии. Чумы будут работать с 12:00 до 18:00 часов. За тысячу рублей гости смогут попробовать сет из ухи северных пород рыб, расстегай, ягодную шаньгу, морс из ягод и горячий иван-чай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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