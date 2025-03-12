В Салехарде на Дне оленевода откроют два чума-ресторана. Национальную кухню ямальского Севера гости смогут попробовать за 1000, об этом сообщили в администрации Салехарда.
«В Салехарде 22 и 23 марта на праздновании Дня оленевода у всех пришедших на мероприятие будет возможность посетить два уютных чума-ресторана, которые расположатся на живописном берегу реки Полябта. Стоимость билета — 1000 рублей», — сообщили в мэрии.
Чумы будут работать с 12:00 до 18:00 часов. За тысячу рублей гости смогут попробовать сет из ухи северных пород рыб, расстегай, ягодную шаньгу, морс из ягод и горячий иван-чай.
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