«Котлеты, роллы и вода»: ученики престижного лицея в Екатеринбурге обсуждают причины отравления

Ученики специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) обсуждают три причины, по которым могла произойти вспышка кишечной инфекции. Ученик Женя [имя изменено] рассказал URA.RU, что 11 марта в столовой их кормили недожаренными котлетами.
«Есть три версии: во вторник в столовой была недожаренная котлета; на этажах стояла странная вода — что неправда. Ну, или отравились заказанными роллами», — сказал Женя, отметив, что не знает, где другие ученики заказывали роллы, а он и его знакомые их не ели. Вода, как цитирует школьник других учеников, якобы была плохо отфильтрована, но в эту версию мальчик не верит.
Роллы, как отмечает Женя, ели не только те, кто болеет. На обед ученикам давали куриный суп и котлету с пюре, но мальчику показалось, что котлета была недожаренной. «Я съел половину и дальше не стал. У нас в классе тоже многие котлету не доели», — поделился молодой человек.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. По последним официальным данным, болеют сейчас 34 человека. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин считает, что дети отравились не в столовой.
При этом Роспотребнадзор установил, что дети заразились норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации — в сбойке агентства.
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