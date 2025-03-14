14 марта 2025

В ЯНАО бизнесмены избавляются от ПВЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО растет спрос и и предложение на ПВЗ маркетплейсов
В ЯНАО растет спрос и и предложение на ПВЗ маркетплейсов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе за 2024 год количество продаваемых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов выросло в четыре раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«В 2024 году объем предложения о продаже пунктов выдачи заказов в Ямало-Ненецком автономном округе вырос почти в 4 раза», — говорится в сообщении экспертов. При этом средняя стоимость данного типа готового бизнеса на Ямале в 2024 году составила 290 тысяч рублей.

Аналитики добавили, что в лидерах по количеству объявлений о продаже — ПВЗ компании Ozon. Также более чем в три раза за год вырос и интерес к покупке пунктов выдачи заказов в регионе. При этом спрос на пункты Ozon вырос более чем в шесть раз, а на ПВЗ Wildberries — в три раза.

Аналитики отмечают, что спрос на покупку ПВЗ растет по нескольким причинам. Среди них и относительно низкий порог входа, понятные процессы и гарантированный доход. Причины продажи ПВЗ у предпринимателей разные, но эксперты подчеркивают, что в данный вид бизнеса легко и зайти и выйти из него.

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В Ямало-Ненецком автономном округе за 2024 год количество продаваемых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов выросло в четыре раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито». «В 2024 году объем предложения о продаже пунктов выдачи заказов в Ямало-Ненецком автономном округе вырос почти в 4 раза», — говорится в сообщении экспертов. При этом средняя стоимость данного типа готового бизнеса на Ямале в 2024 году составила 290 тысяч рублей. Аналитики добавили, что в лидерах по количеству объявлений о продаже — ПВЗ компании Ozon. Также более чем в три раза за год вырос и интерес к покупке пунктов выдачи заказов в регионе. При этом спрос на пункты Ozon вырос более чем в шесть раз, а на ПВЗ Wildberries — в три раза. Аналитики отмечают, что спрос на покупку ПВЗ растет по нескольким причинам. Среди них и относительно низкий порог входа, понятные процессы и гарантированный доход. Причины продажи ПВЗ у предпринимателей разные, но эксперты подчеркивают, что в данный вид бизнеса легко и зайти и выйти из него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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