На СВО боец из Перми отремонтировал узел радиосвязи под обстрелом артиллерии ВСУ

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Военнослужащий смог вернуться на позиции своего формирования, выполнив задачу
Военнослужащий смог вернуться на позиции своего формирования, выполнив задачу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермский военнослужащий Алексей Власенко под обстрелом украинской артиллерии смог отремонтировать поврежденный противником ретранслятор радиосвязи. Подробностями боевого столкновения у Селидово (ДНР) с URA.RU поделились представители ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Гвардии младший сержант Власенко выдвинулся на место поражения и приступил к ремонту поврежденных модулей системы ретрансляторов. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел, он, рискуя собственной жизнью, в течение нескольких минут восстановил связь», — пояснили ветераны.

Действия пермяка помогли продвинуться подразделениям ВС РФ на покровском направлении. Боец проходит военную службу по контракту. Он отправился на передовую в мае 2024 года. Служит командиром отделения — топогеодезистом отделения управления.

Ранне URA.RU писало о другом солдате из Перми, которому удалось разгромить минометные расчеты ВСУ, подавив сигнал управления дронами врага. Бой также проходил в окрестностях Селидово. На участке движению российских штурмовиков мешали плотные минометные обстрелы.

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Пермский военнослужащий Алексей Власенко под обстрелом украинской артиллерии смог отремонтировать поврежденный противником ретранслятор радиосвязи. Подробностями боевого столкновения у Селидово (ДНР) с URA.RU поделились представители ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Гвардии младший сержант Власенко выдвинулся на место поражения и приступил к ремонту поврежденных модулей системы ретрансляторов. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел, он, рискуя собственной жизнью, в течение нескольких минут восстановил связь», — пояснили ветераны. Действия пермяка помогли продвинуться подразделениям ВС РФ на покровском направлении. Боец проходит военную службу по контракту. Он отправился на передовую в мае 2024 года. Служит командиром отделения — топогеодезистом отделения управления. Ранне URA.RU писало о другом солдате из Перми, которому удалось разгромить минометные расчеты ВСУ, подавив сигнал управления дронами врага. Бой также проходил в окрестностях Селидово. На участке движению российских штурмовиков мешали плотные минометные обстрелы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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