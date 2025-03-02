На СВО боец из Перми отремонтировал узел радиосвязи под обстрелом артиллерии ВСУ

Пермский военнослужащий Алексей Власенко под обстрелом украинской артиллерии смог отремонтировать поврежденный противником ретранслятор радиосвязи. Подробностями боевого столкновения у Селидово (ДНР) с URA.RU поделились представители ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Гвардии младший сержант Власенко выдвинулся на место поражения и приступил к ремонту поврежденных модулей системы ретрансляторов. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел, он, рискуя собственной жизнью, в течение нескольких минут восстановил связь», — пояснили ветераны.
Действия пермяка помогли продвинуться подразделениям ВС РФ на покровском направлении. Боец проходит военную службу по контракту. Он отправился на передовую в мае 2024 года. Служит командиром отделения — топогеодезистом отделения управления.
Ранне URA.RU писало о другом солдате из Перми, которому удалось разгромить минометные расчеты ВСУ, подавив сигнал управления дронами врага. Бой также проходил в окрестностях Селидово. На участке движению российских штурмовиков мешали плотные минометные обстрелы.
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