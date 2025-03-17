Reuters: Трамп намерен переговорить с Путиным уже завтра

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайший вторник. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
«Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с [президентом] России Путиным», — сообщает Reuters. Согласно данным агентства, американский лидер ожидает диалога во вторник, 18 марта. Уточняется, что он намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
Ранее Путин встретился с спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. По словам американца, беседа длилась три-четыре часа. Он также назвал встречу позитивной. По мнению Уиткоффа, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа ожидается уже на этой неделе.
Что же касается личной встречи двух лидеров. Она будет организована в тот момент, когда в ней возникнет реальная необходимость, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что Россия и США продолжают поддерживать взаимные контакты.
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