Reuters: Трамп намерен переговорить с Путиным уже завтра

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Трамп намерен провести разговор с Путиным во вторник
Трамп намерен провести разговор с Путиным во вторник Фото:

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайший вторник. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

«Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с [президентом] России Путиным», — сообщает Reuters. Согласно данным агентства, американский лидер ожидает диалога во вторник, 18 марта. Уточняется, что он намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

Ранее Путин встретился с спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. По словам американца, беседа длилась три-четыре часа. Он также назвал встречу позитивной. По мнению Уиткоффа, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа ожидается уже на этой неделе.

Что же касается личной встречи двух лидеров. Она будет организована в тот момент, когда в ней возникнет реальная необходимость, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что Россия и США продолжают поддерживать взаимные контакты.

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Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайший вторник. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. «Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с [президентом] России Путиным», — сообщает Reuters. Согласно данным агентства, американский лидер ожидает диалога во вторник, 18 марта. Уточняется, что он намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. Ранее Путин встретился с спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. По словам американца, беседа длилась три-четыре часа. Он также назвал встречу позитивной. По мнению Уиткоффа, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа ожидается уже на этой неделе. Что же касается личной встречи двух лидеров. Она будет организована в тот момент, когда в ней возникнет реальная необходимость, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что Россия и США продолжают поддерживать взаимные контакты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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