Мэр Лысьвы рассказал о педагоге, которая погибла из-за рухнувшего на нее снега

Глава Лысьвы выразил соболезнования в связи с гибелью педагога Елены Макаровой
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Прощание с педагогом Еленой Макаровой состоится 18 марта
Прощание с педагогом Еленой Макаровой состоится 18 марта Фото:

Погибшая в поселке Кын в результате схода снега с крыши педагог Елена Макарова была «большой патриоткой» своей школы. Об этом в Telegram написал глава Лысьвенского округа Никита Федосеев. Чиновник выразил соболезнования в связи с трагедией и написал, что случившееся — «большая потеря» для всей системы образования округа.

«Большая потеря для лысьвенской системы образования. Елена Павловна Макарова — выпускница и большая патриотка Кыновской школы. Здесь она начинала свою педагогическую деятельность, позже работала учителем и директором школы в Свердловской области. Затем вернулась в родной Кын и активно занималась развитием местной школы. Мои соболезнования родным и близким Елены Павловны», — написал Федосеев.

Елена Макарова является уроженкой Верхотурского района Свердловской области. Более 30 лет она проработала в школе поселка Кузино в городе Первоуральск, а в 2024-м переехала в Кын, где стала директором местной школы.

Педагог погибла в результате падения снега с крыши. Сейчас следственные органы СУ СК по Прикамью проводят процессуальную проверку в связи с произошедшим, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Прощание с Еленой Макаровой состоится 18 марта в церкви поселка Кын.

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Погибшая в поселке Кын в результате схода снега с крыши педагог Елена Макарова была «большой патриоткой» своей школы. Об этом в Telegram написал глава Лысьвенского округа Никита Федосеев. Чиновник выразил соболезнования в связи с трагедией и написал, что случившееся — «большая потеря» для всей системы образования округа. «Большая потеря для лысьвенской системы образования. Елена Павловна Макарова — выпускница и большая патриотка Кыновской школы. Здесь она начинала свою педагогическую деятельность, позже работала учителем и директором школы в Свердловской области. Затем вернулась в родной Кын и активно занималась развитием местной школы. Мои соболезнования родным и близким Елены Павловны», — написал Федосеев. Елена Макарова является уроженкой Верхотурского района Свердловской области. Более 30 лет она проработала в школе поселка Кузино в городе Первоуральск, а в 2024-м переехала в Кын, где стала директором местной школы. Педагог погибла в результате падения снега с крыши. Сейчас следственные органы СУ СК по Прикамью проводят процессуальную проверку в связи с произошедшим, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Прощание с Еленой Макаровой состоится 18 марта в церкви поселка Кын.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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