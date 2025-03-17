Прокуратура требует 200 млн с компании, которая строила дороги в деревне Якуши

Восьмой арбитражный суд отменил решение, согласно которому свердловская компания «Вест» обязана вернуть 200 млн рублей, полученных за строительство дорог в д. Якуши Тюменского района (Тюменская область). Однако такой вердикт не устроил региональную прокуратуру, которая обратилась с кассационной жалобой о полном взыскании суммы с организации в Западно-Сибирский арбитраж. Об этом URA.RU сообщили представители компании. ООО «Вест» занималось благоустройством Якушей по госконтракту, после завершения работ ее обвинили в нарушении требований антимонопольного законодательства и оштрафовали на 100 млн рублей, а затем потребовали еще 200 млн рублей.
«Восьмой апелляционный суд частично удовлетворил требования прокуратуры Тюменской области и взыскал с компании 20 млн рублей, полученных в качестве прибыли. Однако прокуроров такое решение не устроило и они обратились в Западно-Сибирский арбитражный суд с кассационной жалобой. Заседание назначено на 18 марта», — рассказала URA.RU представитель компании.
По ее словам, в компании рассчитывают на благоприятный исход дела. «Прокуратура пытается взыскать с компании еще 200 миллионов. Однако мы надеемся, что решение Восьмого арбитражного суда окажется в силе. В том числе и потому, что ООО „Вест“ является поставщиком оборудования для нужд СВО по госконтрактам. И лишившись такой суммы, просто не сможет в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства», — отметила представитель организации.
Спор из-за дорог в д. Якуши начался в 2024 году. После того, как компания «Вест» закончила работы по благоустройству, ее обвинили в нарушении антимонопольного законодательства и потребовали вернуть деньги. В ответ представители ООО заявили, что если с организации взыщут 200 млн рублей, то построенное в д. Якуши дорожное полотно будет демонтировано. Ситуация вызвала большой резонанс среди местных жителей, которые обратились в администрацию Тюменского района и Восьмой арбитражный суд с требованием об отмене судебного решения в отношении организации, поскольку в таком случае, по их мнению, компания не сможет заниматься гарантийным обслуживанием дорог.
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