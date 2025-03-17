На Мизулину пожаловались в прокуратуру из-за постов о массовом отравлении в СУНЦ УрФУ

На главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину пожаловались в свердловскую прокуратуру после того, как она рассказала о жалобах учеников специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Обращение в надзорное ведомство написала бывший екатеринбургский следователь, юрист Екатерина Герлах.
«Я сама ранее обучалась в СУНЦ УрГУ еще тогда и тоже регулярно сталкивалась с такой же бедой, как нынешние лицеисты. Вот и не смогла пройти мимо этой ситуации. Также попросила прокуратуру проверить водопроводные трубы в здании, и забрать пробы воды, насколько я понимаю, этого пока что никто не сделал, а проблема может быть именно в этом», — отметила Герлах
14 марта Мизулина опубликовала письма от учеников учреждения. Они пожаловались, что им якобы запрещают рассказывать о случившейся вспышке кишечной инфекции и угрожают отчислением.
«Если верить госпоже Мизулиной, ученики, направившие [ей] письма, просили об анонимности. Возникает резонный вопрос о законности публикации ею текстов указанных писем. Кроме того, возникли сомнения, что письма действительно написаны учениками СУНЦ, поскольку в письмах использованы нехарактерные для учащихся речевые обороты, названия, которыми ранее лицеисты не называли посещение СУНЦ. К примеру, общежитие никогда ранее не называли „интернатом“. Прошу проверить подлинность писем и не нарушила ли Мизулина права несовершеннолетних», — следует из обращения Герлах в прокуратуру, которое есть в распоряжении агентства.
О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. В больницу попали больше 30 человек. Всех студентов перевели на дистанционное обучение. Поставщик питания — директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин — считает, что дети отравились не в столовой.
Роспотребнадзор установил, что ребята заразились норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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