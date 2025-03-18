В России упростили правила получения земельных участков

Россияне смогут выбрать и оформить землю под застройку через публичный земельный фонд. Задачу проработать и запустить единую цифровую платформу по управлению госимуществом на заседании коллегии Росимущества 18 марта поставил вице-премьер Марат Хуснуллин. По мнению экспертов URA.RU, запуск платформы упростит все этапы выбора, получения или покупки земли.
«До 2027 года правительству совместно с Росреестром, Роскадастром, Фондом развития территорий ДОМ.РФ предстоит проинвентаризировать все участки федеральной казны, определить их градостроительный потенциал и сформировать земельный банк участков, пригодных для строительства. Нам необходимы механизмы эффективной реализации земель, чтобы совместно с регионами повышать строительный потенциал», — рассказал вице-премьер.
По словам вице-премьера, публичный земельный фонд создадут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по которому до 2030 года предстоит построить более одного миллиарда квадратных метров жилья. В долгосрочной перспективе это решит проблему низкой рождаемости и улучшит демографию в стране.
Пользоваться земельным фондом сможет как бизнес, так и население, выбирая и бронируя себе участки под застройку, пояснили участники коллегии. Для его запуска и эффективной работы предстоит решить немало технических, законодательных и управленческих проблем, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Совсем недавно в Госдуме приняли решение упростить порядок продажи малоценного имущества стоимостью менее 100 млн руб. Раньше, чтобы продать полуразрушенное здание на заброшенной территории, нужно было решение председателя правительства. Теперь Росимущество формирует перечень такого имущества и решения принимает Минфин.
Это увеличило скорость освоения земель. Сейчас ждем решения президента по казенному имуществу стоимостью до 50 млн рублей, которое позволит приватизировать его напрямую», — рассказал Сергей Гаврилов.
В работе по созданию единой базы участков задействованы 62 субъекта РФ, рассказал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, передача свободных земельных участков, в том числе под застройку и инвестпроекты, даст хороший стимул развитию регионов.
«На многих участках, пригодных для строительства, сегодня есть заброшенные здания или сооружения. Предстоит их снести, провести приватизацию или инвентаризацию, и после этого включить в базу, выставить на реализацию. До конца года по большинству этих участков объявят торги. Кроме того, в 2025 году Росимуществу предстоит подготовить предложение по использованию 10 тысяч гектаров земли, а Минфину разработать методику установления стоимости участков. Нужно решить вопрос по переводу всех торгов по публичному имуществу в электронный формат», — пояснил Андрей Кутепов.
Появление фонда сделает прозрачным процессы оформления, покупки или получения земель, считает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. А кроме того, позволит исключить злоупотребления чиновников на местах при выделении и продаже участков.
«Сейчас многие этапы обращения с имуществом забюрократизированы, и создание публичного земельного фонда позволит сделать все процедуры понятными и прозрачными. Не должно быть своеволия на местах и скрытой информации об участке. Проблема в том, что когда семье выделяют землю для ИЖС по социальным основаниям, там может оказаться и болото, и дорога, и участок с ежегодным подтоплением. Информация из единой базы данных должна стать цифровым двойником всего земельного фонда и содержать фильтры, позволяющие задать критерии и выбрать наиболее подходящий участок», — сказал эксперт.
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