Российские военные зашли в Сумскую область настолько далеко, насколько это возможно. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, ставя под сомнение компетенцию главкома ВСУ Александра Сырского.
«На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь... Да, россияне уже в Сумской области», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Депутат также выразила опасения по поводу развития ситуации в Запорожской области. Она напомнила и о недавнем отступлении украинских военных с территории Курской области.
В целом текущую обстановку в Сумской области Безуглая сравнила с украинским вторжением в Курскую область в период его начала в августе прошлого года. Упоминая успехи ВС РФ, депутат Рады вновь подняла вопрос компетентности Сырского на посту главнокомандующего. Она вновь задумалась, почему тот еще занимает свой пост.
Ситуация в Сумской области обострилась для Украины после действий украинских сил в Курской области, отмечали военкоры. Через главный город Сумской области проходит трасса, которая соединяет его с Суджей в Курской области. На прошлой неделе украинские военные полностью покинули район Суджи. Ранее депутат Безуглая также призналась, что почти половина самолетов и вертолетов ВСУ уничтожается собственными средствами ПВО.
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