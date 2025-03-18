18 марта 2025

Зеленский ждет звонка от Трампа после его беседы с Путиным

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Дональд Трамп назвал хорошим и продуктивным телефонный разговор с Владимиром Путиным
Дональд Трамп назвал хорошим и продуктивным телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский намеревается узнать от главы Белого дома Дональда Трампа подробности его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Надежду на это он озвучил на встрече с журналистами.

«Я надеюсь, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы обсудим детали. После получения информации от американской стороны мы подготовим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и будем готовы к техническим переговорам», — заявил Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Общественное. Новости».

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 18 марта. Трамп назвал двухчасовое общение хорошим и продуктивным, пишет RT. По словам политика, главы государств договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, а также обсудили детали мирных соглашений.

Как сообщало URA.RU ранее, президент США осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером способствует лучшему будущему для международной безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский намеревается узнать от главы Белого дома Дональда Трампа подробности его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Надежду на это он озвучил на встрече с журналистами. «Я надеюсь, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы обсудим детали. После получения информации от американской стороны мы подготовим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и будем готовы к техническим переговорам», — заявил Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Общественное. Новости». Телефонный разговор президентов России и США состоялся 18 марта. Трамп назвал двухчасовое общение хорошим и продуктивным, пишет RT. По словам политика, главы государств договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, а также обсудили детали мирных соглашений. Как сообщало URA.RU ранее, президент США осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером способствует лучшему будущему для международной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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