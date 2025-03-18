В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в сделке с Путиным

Президент США Дональд Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует лучшему будущему для международной безопасности. Такое мнение выразил российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
«Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия», — процитировало слова Шендерюк-Жидкова РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал его «очень хорошим и продуктивным».
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