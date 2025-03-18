18 марта 2025

В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в сделке с Путиным

Шендерюк-Жидков: Трамп понял, что партнерство с Путиным основа стабильности
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп осознает важность партнерства с Россией Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует лучшему будущему для международной безопасности. Такое мнение выразил российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

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«Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия», — процитировало слова Шендерюк-Жидкова РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал его «очень хорошим и продуктивным».

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Президент США Дональд Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует лучшему будущему для международной безопасности. Такое мнение выразил российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков. «Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия», — процитировало слова Шендерюк-Жидкова РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал его «очень хорошим и продуктивным».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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