В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в сделке с Путиным

Шендерюк-Жидков: Трамп понял, что партнерство с Путиным основа стабильности

19 марта 2025 в 00:19 Размер текста - 17 +

Президент США Дональд Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует лучшему будущему для международной безопасности. Такое мнение выразил российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков. «Трамп понимает, что партнерство с Россией — основа мировой стабильности. Надеюсь, это еще один разговор, который заложит основы мировой безопасности на последующие десятилетия», — процитировало слова Шендерюк-Жидкова РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал его «очень хорошим и продуктивным».