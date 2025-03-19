Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой

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Медведев пошутил о разговоре Путина и Трампа
Медведев пошутил о разговоре Путина и Трампа Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

В ходе недавнего телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, обсуждались важные темы международной политики. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х. Он сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой, где подавали котлеты по-киевски.

«Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с жареным картофелем и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!» — написал Медведев.

Закончился второй в этом году телефонный диалог между Путиным и Трампом. Продолжительность беседы составила приблизительно два с половиной часа. Мировые лидеры затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы стороны конфликта не атаковали энергетические объекты. Главные тезисы с прошедшего разговора — в материале URA.RU.

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В ходе недавнего телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, обсуждались важные темы международной политики. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х. Он сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой, где подавали котлеты по-киевски. «Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с жареным картофелем и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!» — написал Медведев. Закончился второй в этом году телефонный диалог между Путиным и Трампом. Продолжительность беседы составила приблизительно два с половиной часа. Мировые лидеры затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы стороны конфликта не атаковали энергетические объекты. Главные тезисы с прошедшего разговора — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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