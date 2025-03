Как мировые СМИ отреагировали на переговоры Путина и Трампа по Украине: первая реакция

Путин и Трамп подробно и откровенно обсудили ситуацию вокруг Украины

19 марта 2025

Европа дрожит от страха от разговора Путина и Трампа, пишет Bild Фото: wikimedia.org/The White House новость из сюжета Телефонный разговор Путина и Трампа Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом откровенно обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщили в Кремле. Первая реакция мировых СМИ на прошедшие переговоры между двумя лидерами — в материале URA.RU. Bild По информации немецкой газеты Bild, Дональду Трампу не удалось добиться от Владимира Путина согласия на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной. Издание также акцентировало внимание на том, что достигнутое соглашение о прекращении обстрелов энергетических объектов может оказаться выгодным прежде всего для России, учитывая недавние успешные удары Украины по российским энергетическим целям. В статье Bild подчеркивается, что исход переговоров может иметь разрушительные последствия для Европы, однако конкретные детали этих последствий не описываются. В преддверии переговоров газета сообщала о нарастающем беспокойстве в европейских столицах. В материале отмечалось: «Европа трепещет в предвкушении этого телефонного разговора. Страны готовятся к возможному соглашению между Трампом и Путиным», что говорит о значительной обеспокоенности европейских лидеров по поводу исхода этого диалога. The Guardian Сообщается, что после проведения более чем двухчасового телефонного разговора между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом России Владимиром Путиным был достигнут определенный прогресс в вопросах урегулирования конфликта, включая установление перемирия. Однако Россия выдвинула жесткие условия для полного прекращения боевых действий. В частности, Владимир Путин потребовал остановить любые поставки вооружений Украине как предварительное условие для прекращения огня. Такое требование может вызвать обеспокоенность и дополнительные вопросы в европейских столицах, особенно на фоне того, что Великобритания и страны Европейского союза наращивают объемы военной поддержки Киеву. Reuters Президент России Владимир Путин отказался поддержать инициативу США о введении 30-дневного всеобщего перемирия на Украине, несмотря на то что Украина выразила готовность к такому шагу. В ходе длительного телефонного разговора с американским лидером, Путин выразил опасения относительно возможности использования Украиной этого периода для дополнительной мобилизации и перевооружения своих вооруженных сил, как указано в официальном заявлении Кремля. Президент США Дональд Трамп пытался убедить Путина в необходимости поддержки перемирия, утверждая, что это может способствовать завершению крупнейшего конфликта в Европе с момента Второй мировой войны. Трамп также намекнул на возможное включение в долгосрочное мирное соглашение территориальных уступок со стороны Украины и передачи контроля над Запорожской АЭС. В то же время, политика Трампа в отношении России после его возвращения в Белый дом вызывает тревогу у традиционных союзников США. CNN В ходе второй встречи двух лидеров с момента начала президентского срока Дональда Трампа, Владимир Путин не принял предложение о 30-дневном перемирии, которое получило поддержку Соединенных Штатов и было одобрено Украиной. В ответ на это Белый дом объявил о введении более короткой паузы в нанесении ударов по энергетическим объектам, предоставив время для того, чтобы технические группы могли обсудить прочие аспекты переговорного процесса. Sky News Военный эксперт Майкл Кларк сообщил Sky News, что отсутствие Украины на встрече Путина и Трампа свидетельствует о том, что Украина была предметом обсуждения. Существует известная дипломатическая фраза: «Если тебя нет за столом, значит, ты находишься в меню». <...> И верьте, Украина находилась именно там. Майкл Кларк, военный аналитик, указал: «То, что Владимир Зеленский не принимал участие в этих переговорах, очень многое говорит». The New York Times Во вторник из Кремля поступила информация о том, что президенты двух государств провели более двухчасовой разговор. Это была первая их официальная беседа после того, как Украина выразила готовность поддержать 30-дневное прекращение огня, инициированное Соединенными Штатами, при условии аналогичных действий со стороны России. Несмотря на то, что Трамп высказал стремление к скорейшему достижению перемирия, Путин, по всей видимости, выдвигал требования к более значительным компромиссам. Al Jazeera В ходе многочасового телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом было достигнуто соглашение о 30-дневном прекращении атак на ключевую энергетическую инфраструктуру Украины. Кроме того, оба главы государств выразили намерение укреплять двусторонние отношения. Тем не менее, данное соглашение не включает «безусловное» 30-дневное прекращение огня, которое было предложено представителями США и Украины ранее в текущем месяце. BBC Договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, взаимном освобождении заключенных и начале обсуждений по обеспечению безопасности мореплавания в Черном море представляют собой значимые меры, которые могут оказать прямое воздействие на жизнь населения в Украине, России и за их границами. Тем не менее, исходя из комментариев, поступающих из Белого дома и Кремля, кардинального прогресса в переговорном процессе достигнуто не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

