Минобороны: над Россией в ночь на 19 марта сбито 57 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО сбили 57 украинских дронов в ночь на 19 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что 35 дронов были уничтожены над Курской областью, 13 — над Орловской, и по одному над Тульской и Брянской областями. Также семь БПЛА были сбиты над Азовским морем.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал волонтеров в Судже, которые оказывали помощь местным жителям. Об этом пишет RT.
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