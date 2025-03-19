Минобороны: над Россией в ночь на 19 марта сбито 57 беспилотников ВСУ

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Украина атаковала Россию 57 дронами за ночь
Украина атаковала Россию 57 дронами за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО сбили 57 украинских дронов в ночь на 19 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что 35 дронов были уничтожены над Курской областью, 13 — над Орловской, и по одному над Тульской и Брянской областями. Также семь БПЛА были сбиты над Азовским морем.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал волонтеров в Судже, которые оказывали помощь местным жителям. Об этом пишет RT.

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Российские средства ПВО сбили 57 украинских дронов в ночь на 19 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что 35 дронов были уничтожены над Курской областью, 13 — над Орловской, и по одному над Тульской и Брянской областями. Также семь БПЛА были сбиты над Азовским морем. Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал волонтеров в Судже, которые оказывали помощь местным жителям. Об этом пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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