Фигурантов скандала в челябинском фонде капремонта задерживали в ДНР

Фигурантов разразившегося скандала в Фонде капремонта Челябинской области Андрея Шадрина и Илью Бархатову задерживали в ДНР и Ростовской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Сотрудники УФСБ России по Челябинской области с коллегами из управлений по Донецкой Народной Республике и Ростовской области провели масштабную спецоперацию в указанных субъектах России по выявлению и пресечению противоправной деятельности в социально значимой сфере национальной экономики страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сейчас Бархатов и Шадрин задержаны.
Согласно данным из открытых источников, ранее Шадрин занимал пост вице-мэр Копейска. После уехал на Донбасс. Бархатов же сидел в областном парламенте. После истечения срока также уехал в новые территории. Там мужчины руководили ГК «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОНБАССА».
На Шадрина и Бархатова вышли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Было установлено, что они получили от предпринимателей взятки на сумму более 5 млн рублей за содействие в конкурсных процедурах. Сейчас в их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).
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